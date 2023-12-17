"Большое спасибо": россияне сбили свой штурмовик Су-25, — Воздушные силы

По информации командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, украинская ПВО не сбивала самолет РФ. Он назвал инцидент "четкими и слаженными действиями российских зенитчиков".

В воскресенье, 17 декабря, в российских Telegram-каналах распространили сообщения с изображением штурмовика Су-25 и подписью "Вечного полета, брат". Однако Украина не имеет отношения к сбитию самолета Российской Федерации. Об этом сообщает командующий Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

"Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25!", — подчеркнул он.

Россияне сбили свой штурмовик Су-25

По словам Олещука, сбивание самолета РФ это четкие и слаженные действия российских зенитчиков.

"За что им "большое спасибо" от всего украинского народа!", — добавил командующий.

Напомним, ночью на 17 декабря Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области РФ атаковали беспилотники. В Минобороны России обвинили в атаке Украину и заявили, что силы ПВО якобы сбили 33 БПЛА. Известно, что в Морозовске базируется вражеский 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк. На аэродроме дислоцируются российские бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Также ранее сообщалось, что в Белгородской области на границе Российской Федерации с Украиной якобы идет стрелковый бой между украинскими военными и россиянами. Оккупанты заявили, что под обстрелом находится село Теребрено Красноярузского района.