"Неловко получилось": россияне сбили свою ракету в Белгородской области, — соцсети (фото)

Местные Telegram-каналы отмечают, что ракета могла дать сбой, либо же это был "дружественный огонь".

Related video

В среду, 15 февраля, в Ивнянском районе Белгородской области Российской Федерации сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил Гладков.

После того как в сеть попали снимки обломков сбитой ракеты, местным Telegram-каналам удалось выяснить тип боеприпаса, которым была "атакована" Белгородская область.

"Предварительно это Х-35/Х-59, которые стоят на вооружении, в основном, ВКС РФ. Дала ли она сбой или это был "дружественный огонь" — неизвестно", — сообщил "Белгородский осведомитель".

[ + – ] В Белгородской обоасти сработала ПВО

Авторы Telegram-канала также опубликовали снимки ракет для сравнения с найденными осколками.

[ + – ] Российская крылатая ракета

[ + – ] Противокорабельная крылатая ракета Х-35

[ + – ] Обломок сбитой ракеты

Об инциденте высказался советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что ракеты х35/х59 стоят на вооружении исключительно у ВС РФ.

"А потом будут говорить, что сами себя не обстреливают. Как-то неудобно получилось", — прокомментировал ситуацию Андрющенко.

Напомним, что ночью 16 февраля Вооруженные силы РФ осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. В ряде областей была зафиксирована работа ПВО.

По данным главы Офиса президента Украины, россияне обстреливали украинские регионы "Калибрами" и дронами-камикадзе. Зафиксированы попадания на севере и западе страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях

Фокус также писал о том, что 4 февраля в Белгородской области произошел масштабный пожар, который затронул нефтебазу и промышленное предприятие. Сообщалось, что пострадал завод, на котором производились металлоконструкции для строительства Крымского моста.