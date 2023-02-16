"Неловко получилось": россияне сбили свою ракету в Белгородской области, — соцсети (фото)
Местные Telegram-каналы отмечают, что ракета могла дать сбой, либо же это был "дружественный огонь".
В среду, 15 февраля, в Ивнянском районе Белгородской области Российской Федерации сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил Гладков.
После того как в сеть попали снимки обломков сбитой ракеты, местным Telegram-каналам удалось выяснить тип боеприпаса, которым была "атакована" Белгородская область.
"Предварительно это Х-35/Х-59, которые стоят на вооружении, в основном, ВКС РФ. Дала ли она сбой или это был "дружественный огонь" — неизвестно", — сообщил "Белгородский осведомитель".
Авторы Telegram-канала также опубликовали снимки ракет для сравнения с найденными осколками.
Об инциденте высказался советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что ракеты х35/х59 стоят на вооружении исключительно у ВС РФ.
"А потом будут говорить, что сами себя не обстреливают. Как-то неудобно получилось", — прокомментировал ситуацию Андрющенко.
Напомним, что ночью 16 февраля Вооруженные силы РФ осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. В ряде областей была зафиксирована работа ПВО.
По данным главы Офиса президента Украины, россияне обстреливали украинские регионы "Калибрами" и дронами-камикадзе. Зафиксированы попадания на севере и западе страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях
Фокус также писал о том, что 4 февраля в Белгородской области произошел масштабный пожар, который затронул нефтебазу и промышленное предприятие. Сообщалось, что пострадал завод, на котором производились металлоконструкции для строительства Крымского моста.