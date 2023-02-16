"Незручно вийшло": росіяни збили свою ракету в Бєлгородській області (фото)

Місцеві Telegram-канали відзначають, що ракета могла дати збій, або це був "дружній вогонь".

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У середу, 15 лютого, в Івнянському районі Бєлгородської області Російської Федерації спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

"В Івнянському районі системою ППО було збито ракету. За попередніми даними, постраждалих немає", — повідомив Гладков.

Після того, як до мережі потрапили знімки уламків збитої ракети, місцевим Telegram-каналам вдалося з'ясувати тип боєприпасу, яким була "атакована" Бєлгородська область.

"Попередньо це Х-35/Х-59, які стоять на озброєнні, в основному, ВКС РФ. Чи дала вона збій, чи це був "дружній вогонь" — невідомо", — повідомив "Белгородский осведомитель".

[ + – ] У Бєлгородській області спрацювала ППО

Автори Telegram-каналу також опублікували знімки ракет для порівняння зі знайденими уламками.

[ + – ] Російська крилата ракета

[ + – ] Протикорабельна крилата ракета Х-35

[ + – ] Уламок збитої ракети

Про інцидент висловився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що ракети х35/х59 стоять на озброєнні виключно у ЗС РФ.

"А потім говоритимуть, що самі себе не обстрілюють. Якось незручно вийшло", — прокоментував ситуацію Андрющенко.

Нагадаємо, що вночі 16 лютого Збройні сили РФ здійснили масований ракетний обстріл території України. У низці областей було зафіксовано роботу ППО.

За даними глави Офісу президента України, росіяни обстрілювали українські регіони "Калібрами" та дронами-камікадзе. Зафіксовано влучення на півночі та заході країни, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях

Фокус також писав про те, що 4 лютого в Бєлгородській області сталася масштабна пожежа, яка торкнулася нафтобази та промислового підприємства. Повідомлялося, що постраждав завод, на якому виготовлялися металоконструкції для будівництва Кримського мосту.