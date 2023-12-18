РФ атаковала Украину группами дронов Shahed: взрывы прогремели возле аэродрома, детали

Дроны-камикадзе Shahed-136 летели по сложной траектории в направлении аэродрома в Староконстантинове, сообщили в Воздушном командовании. В области слышали работу сил ПВО.

В ночь с 17 на 18 декабря российские войска запустили по Украине несколько групп дронов-камикадзе Shahed-136. БПЛА двигались по сложной траектории и направлялись в сторону аэродрома в Хмельницкой области. Местные жители слышали работу сил ПВО. О деталях ночной атаки "шахедов" рассказывает Фокус.

Первые сообщения о Shahed-136 пресс-служба Воздушного командования опубликовали в 19:51. Именно тогда прозвучал сигнал воздушной тревоги в Херсонской и Николаевской областях. Российские БПЛА сначала двигались на север к Кропивницкому, затем добрались до Черкасской области и примерно в 22:00 изменили направление полета — повернули на запад.

В 23:00 в заметке Воздушных сил указали, что есть две группы дронов-камикадзе. Одна группа направляется на север в сторону Белой Церкви, вторая — на запад в сторону Винницкой области. Через 20 минут первая группа резко изменила направление полета — свернула на Житомирщину и продолжила движение на запад.

В 0:14 стало известно о приближении дронов-камикадзе к Староконстантинову в Хмельницкой области: рядом с населенным пунктом — украинский аэродром, который каждую ночь оказывается под угрозой обстрела.

Отбой по Хмельницкой области прозвучал в 00:31. Воздушная тревога продолжалась около четырех часов.

Утром 18 декабря командование Воздушными силами сообщило, что россияне запустили по Украине пять дронов-камикадзе Shahed-136. БПЛА поднялись в воздух с полигона в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае РФ. Силы ПВО уничтожили все вражеские аппараты: работали мобильные огневые группы четырех областей: Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой.

Результат атаки дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 18 декабря Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночной удар РФ — детали атаки 18 декабря

Главы военных администраций областей, над которыми двигались ночью "шахеды" не сообщали деталей о работе ПВО. В частности, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, глава Черкасской ОВА Игорь Табунец, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщали о начале и завершении сигналов воздушной тревоги. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов указал, что в 23:00 17 декабря над регионом пролетали БПЛА ВС РФ. Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в 0:30 написал, что дроны добрались и до этой области.

О работе ПВО руководители администрации не сообщали. Однако в паблике Старокостантинова "Старкон 24" в полночь написали, что Shahed-136 находятся в 50 км от населенного пункта. После этого, когда дроны были в 15-20 км, указали, что около 0:20 слышали работу сил ПВО.

Комментарии по ситуации в Староконстантинове Фото: Скриншот

Отметим, 16 декабря РФ в очередной раз запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе Shahed-136. Часть БПЛА летела через Запорожскую область, часть — через Херсонскую, часть — через Сумскую. Ночью Воздушные силы ВСУ отражали атаку около 30 российских "шахедов".

Напоминаем, 17 декабря стало известно, что в кабинете главнокомандующего ВСУ обнаружили прослушивающие устройства. Между тем западные СМИ опубликовали ориентировочное видение будущего хода войны, на которое по-разному смотрит украинское командование и западные партнеры.