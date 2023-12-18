Впервые со Второй мировой Германия отправит тысячи войск к границам РФ: подробности

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, "историческое" соглашение с Литвой предусматривает постоянное размещение немецких войск за рубежом.

Немецкую бригаду численностью около 4800 солдат, дислоцированную вдоль литовско-российской границы, приведут в боеготовность к 2027 году. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление министров обороны Литвы и Германии.

Соглашение между Германией и Литвой станет первым, в котором упоминается о постоянном размещением немецких войск со времен Второй мировой войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал его "историческим" и сравнил с размещением союзных войск в ФРГ для защиты от потенциального советского нападения во время холодной войны.

"Восточный фланг сейчас переместился на восток, и долг Германии — его защитить", — объяснил Писториус.

По словам министра, основной контингент немецких войск планируют дислоцировать в Литве в 2025-2026 гг. Военнослужащим и их семьям предложат "привлекательные условия", в т.ч. школы с немецким языком обучения, жилье и возможность авиаперелета.

Министр уточнил, что скорость реализации проекта определенно показывает, что руководство Германии отдает себе отчет в новой реальности в том, что касается безопасности.

Германия уже возглавляет многонациональную боевую группу НАТО в Литве численностью около 1000 военнослужащих, которых интегрируют в бригаду.

Напомним, что, согласно анализу американского аналитического центра "Институт изучений войны" (ISW), опубликованному11 декабря, президент РФ Владимир Путин готовит свою страну к будущей конвенциональной войне против НАТО.

Также сообщалось, что 18 декабря бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ сворачивают ряд операций из-за недостатка помощи, но все изменится с появлением в Украине истребителей F-16.