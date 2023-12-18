После отказа Германии Турция рассмотрит вариант с JF-17: зачем Анкаре китайские самолеты

Истребители JF-17 Thunder совместного производства Китая и Пакистана могли бы быть для ВВС Турции достойным вариантом. По мнению специалистов, эти самолеты имеют исключительную техническую совместимость с западным электронным оборудованием.

Турция, как крупнейшая страна НАТО, в последние годы стремится обновить свой арсенал истребителей. Для ВВС страны в приоритете американские F-16, однако постоянные колебания в отношения Анкары и Вашингтона поставили турецкие воздушные силы в трудное положение. В результате Турция рассматривает возможность приобретения истребителя JF-17 Thunder, разработанного совместно Китаем и Пакистаном. Об этом 18 декабря сообщили обозреватели Bulgarian Military со ссылкой на свои источники.

В материале раскрыли подробности непростой ситуации, в которой оказались турецкая сторона в плане модернизации своих воздушных сил. Дело в том, что после проблем с приобретением истребителей F-16 Анкара попыталась договориться с европейскими партнерами относительно закупок самолетов Eurofighter Typhoon.

Однако турки в этом вопросе встретили жесткое сопротивление со стороны Германии. В частности, канцлер германии Олаф Шольц выступил против сделки из-за напряженности в рядах НАТО, связанной с высказываниями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Израиля.

В таких условиях турция обратила внимание на истребители поколения 4++ JF-17 в варианте FC-1 Fierce Dragon, который совместно разработали китайские и пакистанские специалисты.

Истребитель F-16 Фото: Из открытых источников

Почему Турция осталась без F-16

Отношения Вашингтона и Анкары нельзя назвать статичными, так как, по мнению политологов, в них всегда присутствует динамика. Вопросы вооружения привносят свою лепту в эти отношения. Например, когда Турция решила закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, США в отместку исключили Турцию из инициативы глобального сотрудничества по созданию стелс-истребителя F-35.

Это решение не понравилось Анкаре, но вместо того, чтобы пойти на попятную, она продолжила приобретать ракеты С-400 и, кроме того, еще больше укрепила свои связи с Россией. В итоге вопрос с покупкой F-16 оказался нерешенным.

Одновременно возникла непростая ситуация со вступлением Швеции в НАТО, поскольку Турция заблокировала членство скандинавской страны в Альянсе.

Самолеты Eurofighter Typhoon Фото: Вікіпедія

Выбор JF-17

Неожиданным шагом стало то, что Турция выразила заинтересованность в приобретении в Европе истребителей Eurofighter Typhoon. Это было весьма приемлемым вариантом для турецкой стороны, однако на этом пути стал Шольц. Таким образом JF-17 Thunder стали для Анкары своеобразной альтернативой.

В пользу китайских машин говорит тот факт, что они не только имеют конкурентоспособную цену, но и демонстрируют исключительную техническую совместимость с западным электронным оборудованием.

"Более того, при оснащении радарами с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA) и ракетами "воздух–воздух" PL-10 JF-17 Thunder по своим боевым характеристикам не уступает западным истребителям поколения 4++", — подчеркивают эксперты.

Но некоторые обозреватели полагают, что такой ход Анкары сопряжен с желанием прибегнуть к своей прежней стратегии, используя FC-1 Fierce Dragon в качестве средства принуждения США и Европы открыть двери для продажи западных истребителей.

Как итог, Соединенные Штаты могут пойти на уступки — Турция получит желаемые F-16, а Швеция войдет в Североатлантический альянс.

Напомним, Пакистан может присоединиться к турецкому проекту истребителя 5-го поколения KAAN. В качестве партнера компании Turkish Aerospace Industries (TAI) может выступить пакистанский аэрокосмический комплекс в Камре.