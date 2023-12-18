Евросоюз официально ввел 12-й пакет санкций против России: что туда вошло

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, новые ограничения должны стать очередным ударом по президенту РФ Владимиру Путину. Европа продолжит помогать Киеву.

Европейский союз официально принял новый пакет санкций против Российской Федераций. Это уже 12-ые по счету ограничения за время полномасштабной войны в Украине. Об этом говорится на сайте ЕС 18 декабря.

Отмечается, что в документе есть как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Подобные действия должны стать еще одним ударом по способности Путина вести войну, нацеливаясь на дорогостоящие сектора российской экономики и затрудняя обход санкций ЕС.

"Этим 12-м пакетом мы предлагаем мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят военную машину России. Наше послание ясно, как я уже заявлял, возглавляя неофициальный Совет по иностранным делам в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", — заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

12-й пакет санкций против РФ: какие ограничения включены

Представителям Евросоюза удалось договориться по многим вопросам, среди которых и драгоценности.

Бриллианты

Европейский Союз принял решение ввести запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Запрет распространяется на алмазы российского происхождения; алмазы, экспортируемые из РФ; алмазы, следующие транзитом через Россию; российские алмазы при обработке в третьих странах.

Также прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами. Действовать ограничения начнут с 1 января 2024 года.

В то же время, косвенный запрет на импорт российских драгоценностей при обработке в третьих странах будет вводиться постепенно. Начнут реализовывать план 1 марта 2024 года, а завершат к сентябрю. Это необходимо для того, чтобы минимизировать сбои на рынке ЕС.

Импортно-экспортный контроль и ограничение

В пакете санкций предусмотрено введение более жестких ограничений цен на нефть. Будет усилен механизм обмена информацией, что позволит идентифицировать суда и организации, совершающие обманчивые действия. Всего в список было добавлено 29 новых организаций, которые поддерживают военно-промышленный комплекс России.

К слову, совет решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране. Это позволит сделать процесс продажи и экспорта более прозрачным, а значит обходить санкции будет намного сложнее.

Железо и сталь

После введения 12-го пакета санкций против России, к списку стран-партнеров, которые поддерживают набор ограничительных мер по импорту чугуна и стали из России добавляется также Швейцария.

Индивидуальные списки

"В дополнение к экономическим санкциям Совет принял решение о внесении в список значительного количества дополнительных физических и юридических лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что странам Европейского Союза длительное время не удавалось согласовать 12-й пакет санкций против России из-за позиции Австрии. По словам журналиста Рикарда Йозвяка, Вена недовольна тем, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Уже 17 декабря Украина приостановила статус Raiffeisen Bank International как международного спонсора войны. Киев пошел на уступки Австрии для того, чтобы эта страна поддержала 12-й пакет санкций ЕС против России.