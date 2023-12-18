Крупнейшая в мире аналитическая разведка выделит более $23 млн для киберзащиты Украины, — Федоров

По словам главы Минцифры Украины, компания Recorded Future предоставляла разведывательные данные для защиты критической инфраструктуры Украины и помогала расследовать военные преступления россиян.

В 2024 году крупнейшая в мире частная разведывательно-аналитическая компания Recorded Future выделит для поддержки и киберзащиты Украины более 23 миллионов долларов. Об этом сообщил 18 декабря в собственном телеграм-канале вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Recorded Future — это крупнейшая в мире частная разведывательно-аналитическая компания. В 2024 году она поможет нам защищать критическую инфраструктуру от военной и киберагрессии России. Общая сумма инвестиций в поддержку Украины в следующем году составит более $23 млн", — написал он.

Как пояснил Федоров, инструменты Recorded Future помогают выявлять и устранять кибератаки на раннем этапе. Сейчас этими инструментами, по словам министра, пользуются Минцифра, Госспецсвязь, ГУР, СБУ, Минобороны, Генпрокуратура и киберполиция.

Кроме того, компания сотрудничает с ключевыми предприятиями Украины в энергетической и телеком-сфере, помогает с надежными и качественными разведданными. Как отмечает Федоров, без них просто "невозможно выиграть технологическую войну".

И приводит пример, как в этом году компания помогла выявить и устранить шпионскую группировку APT28 (BlueDelta) в украинских правительственных организациях.

"Вообще Recorded Future поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Компания предоставляла разведывательные данные для защиты критической инфраструктуры Украины и помогала расследовать военные преступления россиян. Всего за 2023 год компания инвестировала в помощь Украине более $20 млн", — резюмировал Федоров.

Напомним, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что Россия уже испытывает роботизированные устройства.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "Армия дронов" только за неделю уничтожила более 200 единиц техники ВС РФ. Среди "обезвреженного" — танки, пушки, минометы, комплексы ПВО и т. п.