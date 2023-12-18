"Немного безопаснее": в СМИ показали боевой катер, который защищает Киев от атак ВС РФ (видео)

Российские военные могут прокладывать маршруты ракет и дронов через реки, чтобы усложнить работу украинских радаров. В Днепре регулярно дежурят бойцы на боевом катере, рассказали в СМИ.

Украинский боевой катер защищает Киев от ракетных атак и ударов БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило издание DW.

С начала зимы Россия усилила обстрелы Киева и других городов Украины. Катер Военно-морских сил ВСУ каждую ночь защищает столицу от российских атак, тогда как днем экипаж проводит боевые учения. По информации военных, противник часто прокладывает маршруты ракет и беспилотных летательных аппаратов по рекам, чтобы усложнить работу украинских радаров. В результате по Днепру регулярно дежурят бойцы.

"Маршруты (ракет, дронов, — ред.) разные, но они изучаются, принимаются соответствующие решения и цели поражаются. Это немного безопаснее, потому что когда воздушная цель поражается, скорее всего, что она упадет в акваторию реки Днепр и не пострадает гражданская инфраструктура и население", — сказал офицер ВМС Украины Ярослав Шевченко.

Напомним, 18 декабря представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что Российская Федерация может накапливать крылатые и баллистические ракеты для новых масштабных атак по Украине. По его словам, ракетные удары в плане количества применяемых боеприпасов уменьшились по сравнению с летом. В частности, в летний период враг применял "Кинжалы", крылатые и баллистические ракеты, дроны, сейчас же оккупанты используют ракеты воздушного базирования — Х-101 и Х-555, также "Искандеры" и С-400.

16 декабря Юрий Игнат объяснил, что воздушная тревога начала длиться дольше из-за того, что ВС РФ ночью запускают дроны-камикадзе типа Shahed, которые могут кружить вокруг, а не сразу атаковать. Эти БПЛА имеют большой запас хода и двигатель внутреннего сгорания. Кроме этого, его маршрут оккупанты записывают в память аппарата перед полетом.