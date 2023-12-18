"Постоянно под присмотром": лечение жены Буданова займет много времени, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, госпитализация уже завершилась, однако с последствиями инцидента еще придется справляться еще длительное время.

Госпитализация жены главы ГУР МО Марианны Будановой и нескольких сотрудников ведомства закончилась, но курс лечения продолжается. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона 18 декабря.

По его словам, самочувствие супруги Кирилла Буданова приемлемое и она больше не находится на госпитализации. Несмотря на это, она продолжит курс лечения, который будет длиться еще долго.

"Постоянно под присмотром врачей. Украинские врачи своевременно нашли, выполнили и предотвратили возможные плохие последствия. Поэтому этот процесс еще будет продолжаться", — говорит Андрей Юсов.

Отдельно он затронул тему расследования инцидента. Оно продолжается, однако новых подробностей по этому поводу нет, ведь это также длительный процесс. Как только будут какие-то результаты, то о них обязательно оповестят общество.

В будущем представители Главного управления разведки будут делать все для того, чтобы ситуация не повторилась. Для этого пришлось изменить протоколы безопасности, однако о чем именно пошла речь — представитель разведки не рассказал детальнее.

"Конечно, дополнительные меры безопасности были приняты, все необходимые действия и выводы были сделаны", — говорит Андрей Юсов.

Напомним, 28 ноября стало известно о том, что Марианна Буданова, жена главы ГУР Кирилла Буданова, оказалась в больнице с симптомами отравления. Позже стало известно, что пострадали и другие сотрудники ведомства.

6 декабря представитель ГУР МО Андрей Юсов поделился некоторыми данными об отравлении жены Буданова агентами РФ. По его словам, в условиях войны все должны быть бдительными, даже находясь в тылу. Россияне используют худшие инструменты для достижения своих грязных целей.