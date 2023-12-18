Принудительно будут доставлять в ТЦК: в Полтаве полиция будет сопровождать ТЦК к домам мужчин

Наличие полиции дает знать гражданину, что действия ТЦК являются законными, убирается фактор, что украинцы "придумывают незаконность в законных действиях", рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что вручение повесток по месту жительства является основным способом оповещения. Об этом он сообщил в эфире радио "Полтава".

Он отметил, что в ТЦК есть данные о военнообязанных гражданах, которые стоят на учете, в том числе и адрес проживания. Представители военкомата приходят по адресу и сообщают, что мужчине нужно прийти в ТЦК и уточнить свои учетные данные или быть призванным при необходимости.

Правоохранители ходят с ТЦК и СП к военнообязанным

По словам Истомина, представители полиции ходят с ТЦК по адресам военнообязанных. Если человек нарушает правила воинского учета не впервые, то его могут принудительно доставить в военкомат. В частности, сотрудники ТЦК такой функции не имеют в отличие от полиции.

Кроме этого, он отметил, что наличие полиции дает знать гражданину, что действия ТЦК являются законными, убирается фактор, что украинцы "придумывают незаконность в законных действиях". В результате упрощается процедура. Ранее, если человек нарушал правила воинского учета, его данные передавали в полицию, а те проводили поисковые мероприятия. Сейчас этого можно избежать.

Напомним, юрист Дмитрий Дончак заявил, что известить ТЦК о наличии оснований для отсрочки от призыва из-за обучения на дневной форме должен сам студент. Тогда как неуведомление ТЦК об отсрочке является нарушением правил воинского учета.

Ранее сообщалось, что сельские головы могут лично формировать и подписывать повестки. По словам адвоката Романа Симутина, повестки должны быть заполнены и переданы в соответствии с распоряжением начальника ТЦК конкретному мужчине.