Не стоит недооценивать: ВС РФ изменили тактику штурма под Авдеевкой (видео)

Оккупанты уменьшили количество штурмов, однако атаки стали более массированными — с использованием пехоты и бронемашин. Враг бережет технику, а к личному составу относится, как "к мясу", рассказал спикер пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

На Авдеевском направлении Вооруженные силы Российской Федерации уменьшили количество штурмов. Об этом сообщил спикер пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире программы "Линия фронта".

"Количество штурмов уменьшилось, но враг вчера действовал большим количеством пехоты и бронетехники в одной атаке", — сказал Александр Штупун.

Он отметил, что несмотря на то, что штурмов стало меньше, они стали более массированными — враг использует больше пехоты, брони, танков и боевых бронированных машин. Штупун рассказал, что раньше техника прикрывала пехоту, однако сейчас оккупанты высаживают десант и отводят машины.

"Враг, видимо, бережет технику. А к пехоте отношение такое, как к мясу. Как всегда в России", — подчеркнул Александр Штупун.

По его словам, враг экспериментирует — меняет время суток для атаки, количество, направление и ее наполнение. Штупун считает, что ВС РФ не стоит недооценивать, поскольку сейчас противник имеет мобилизованных, которые "несколько повоевали" и имеют определенный боевой опыт, они начинают выживать.

Смотрите с 4:20

Напомним, 18 декабря аналитики DeepState рассказали, что российские военные продвинулись на некоторых участках возле Авдеевки Донецкой области. Враг смог зайти в "Авдеевскую промку" и пробросить в частную застройку в городе.

В тот же день полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что Авдеевка окажется под огневым контролем врага, если оккупантам удастся разместить на промзоне артиллерийские и минометные установки. По его словам, для украинской логистики постепенно создают "коридор смерти".