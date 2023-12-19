Пытаются давить: в ВСУ назвали количество военных РФ, которые наступают под Бахмутом (видео)

Бахмутское направление для ВС РФ является приоритетным. Враг хочет продолжения дальнейшей оккупации Донецкой области, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Российской Федерации сосредоточили около 62 тысяч военных. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо во время телемарафона.

Он отметил, что количество оккупантов под Бахмутом почти не меняется, однако враг подтягивает резервы для пополнения потерь, а они у него "серьезные".

Потери ВС РФ под Бахмутом

Согласно статистике ОСУВ "Хортица" с 1 по 16 декабря ВС РФ потеряли 7997 оккупантов на этом направлении, тогда как в ноябре — 11 тысяч. По словам Фитьо, тенденция идет к увеличению, до конца месяца враг может потерять около 15 тысяч военнослужащих.

За минувшие сутки 17 декабря ВСУ ликвидировали 135 россиян и 27 единиц военной техники под Бахмутом, рассказал Владимир Фитьо.

Цель ВС РФ под Бахмутом

Бахмутское направление для ВС РФ является приоритетным, они пытаются продвинуться в сторону Часового Яра. Фитьо убежден, что целью оккупантов является продолжение дальнейшей оккупации Донецкой области. По его словам, россияне пытаются давить. Под Бахмутом оккупанты сконцентрировали подразделения десантников, морской пехоты, штурмовые подразделения Z и V, сформированные из бывших заключенных".

Украинские военные находятся в активной обороне возле Бахмута, они отбивают вражеские атаки. В воскресенье 17 декабря ВСУ отбили шесть российских атак. Кроме этого противник пытается наступать в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Также враг применил 19 БПЛА и совершил 344 обстрела позиций ВСУ, добавил Фитьо.

Ситуация под Бахумтом: Генштаб ВСУ

Согласно отчету Генштаба ВСУ, украинские военные отбили 17 атак ВС РФ возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки в Донецкой области. Около десяти населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, оказались под артиллерийским и минометным обстрелом.

Бахмутское направление

Напомним, 14 декабря военный 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что российские военные начали использовать новую тактику под Бахмутом Донецкой области. По его словам, противник лежит под обстрелами, а утром в штурм идут те бойцы, которые выжили.

13 декабря аналитики DeepState рассказали, что ВС РФ наступали под Бахмутом, однако ВСУ держали оборону. Украинские военные отбили позиции в пределах Горловки и освободили террикон шахты им. Гагарина.