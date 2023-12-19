"Международный вызов": Пентагон объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов

Многонациональная инициатива по безопасности под эгидой Объединенных морских сил имеет целью обеспечить свободы судоходства в Красном море.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов. В пресс-службе Пентагона сообщили подробности.

В заявлении говорится о том, что свободному ходу торговли угрожает недавняя эскалация нападений хуситов из Йемена. Защита моряков и соблюдение международного права становятся актуальными в регионе.

Пентагон назвал Красное море критически важным водным путем. Благодаря ему осуществляется соблюдение принципов свободы судоходства. Это главный коммерческий коридор, который способствует международной торговле. Страны, которые стремятся поддерживать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы справиться с проблемой. Ее причиной стали боевики, запускающие баллистические ракеты и БПЛА на торговые суда многих стран, которые законно пересекают международные воды.

"Это международный вызов, который требует коллективных действий", — говорится в заявлении.

Многонациональная инициатива по безопасности под эгидой Объединенных морских сил и руководства их оперативной группы 153 сосредоточится на безопасности в Красном море. Операция Prosperity Guardian объединяет несколько стран, в частности Соединенное Королевство, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью: обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности и процветания.

Йеменские хуситы и безопасность в Красном море

Йеменские хуситы начали военные действия в Красном море, нарушая международное право. Они совершили нападения на корабли других государств.

Военный корабль и несколько коммерческих судов США 3 декабря подверглись нападению в Красном море со стороны Йемена. Поддерживаемые Ираном хуситы часто атакуют корабли в регионе, запускают беспилотники и ракеты по Израилю. Из-за нападения на американский эсминец стоит ждать серьезной военной эскалации на Ближнем Востоке.

11 декабря атаковали БПЛА французский фрегат в Красном море. Проиранские прокси запустили с перерывом в 2 часа беспилотники по фрегату Languedoc. Экипаж корабля применил зенитные комплексы для защиты.

Напомним, в США 15 декабря протестировали подводный дрон Remus. Запуск был осуществлен в рамках операции Yellow Moray, целью которой является проверка беспилотных аппаратов ВМС для подводного патрулирования и разведывательных миссий.