Не только на суше, но и на воде: в Украине сформировали новые мобильные огневые группы (видео)

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, в течение года моряки из отдельного речного дивизиона активно развивали свои навыки. Они прошли ряд интенсивных тренировок, что привело к значительному улучшению их эффективности в обороне украинского неба.

В составе Сил обороны Украины появились новые мобильные огневые группы, которые действуют на воде. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил командующей Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий рассказал, что в течение года военные моряки из состава отдельного речного дивизиона оттачивали свое мастерство. За это время они прошли ряд интенсивных тренировок, которые позволили им повысить свою эффективность в защите Украины.

"В результате этих действий образовались новые мобильные огневые группы, которые защищают украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде", — рассказал Наев.

Напомним, Силы обороны имеют возможность сбивать российские ударные дроны Shahed-136 различными средствами ПВО. Среди средств есть и западные установки, и старые советские. При этом западные системы показывают лучшую эффективность.

Также напомним, СМИ проанализировали количество дронов, которые Россия применила в Украине в начале осени, и количество таковых, которые были перехвачены силами противовоздушной обороны. По их оценкам, средняя успешность украинских противовоздушных сил составляет около 75%.