Оккупанты отправляют технику под Крынки и пытаются прорвать оборону ВСУ, — ISW (карта)

Российские войска, по словам аналитиков, несут потери от плохой контрбатарейной борьбы, некачественной связи и отсутствия возможностей эвакуации.

Российские войска и в дальнейшем давят на позиции украинских бойцов на Левобережье Днепра в районе Крынок и отправляют больше техники. Об этом сообщили в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Позиции на левом берегу украинские войска удерживают, хотя российские силы недавно незначительно продвинулись в этой локации. В сообщении отметили, что геолокационные данные показывают продвижение оккупантов вблизи населенного пункта Крынки. Оно является незначительным.

Российские оккупационные войска начали активнее использовать бронетехнику. На кадрах, опубликованных 18 декабря, якобы видно, как украинский беспилотник вблизи Крынок наносит удар по российскому основному боевому танку Т-90.

В то же время российские силы и в дальнейшем несут потери от плохой контрбатарейной борьбы, некачественной связи и отсутствия возможностей эвакуации.

Украинские силы за минувшие сутки также пытались продвинуться на западе Запорожской области. Так, российские источники сообщили, ВСУ осуществляли наземные атаки 18 декабря на западе Запорожской области — к северу от Новопрокоповки и возле Вербового.

Фото: ISW

Ситуация на юге от Генштаба ВСУ

На Херсонском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ за 19 декабря, украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Бойцы ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, в ISW сообщили, что дроны ВСУ подавили российскую артиллерию на левобережье. Войска РФ чаще используют КАБы.