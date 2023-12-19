"Мышиная лихорадка": на Купянском направлении россиян "косит" острая вирусная болезнь, — ГУР

В Главном управлении разведки МО Украины отмечают, что командование военных подразделений российской армии в Украине игнорирует жалобы на лихорадку от солдат, рассматривая их как попытку избежать участия в боевых действиях.

Оккупационные войска России на Купянском направлении продолжают нести потери не только в результате боевых действий, но и от болезней. Как сообщили 19 декабря в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в этом районе зафиксирована массовая вспышка так называемой "мышиной лихорадки".

Эта вирусная болезнь (Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) передается от грызунов человеку через прямой контакт с возбудителем или через частицы мышиных экскрементов в пищевых продуктах. Симптомы включают сильные головные боли, высокую температуру, сыпь, снижение давления, рвоту. Болезнь поражает почки, поэтому зараженные чувствуют сильную боль в пояснице и испытывают трудности с мочеиспусканием.

По данным военной разведки, жалобы на лихорадку от личного состава российской армии командование игнорирует, расценивая их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. В ГУР отметили, что на первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.

"В итоге — "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс" — резюмировали в разведке.

Напомним, в своей статье 10 декабря The Wall Street Journal отмечал, что на передовой сейчас условия, подобные событиям Первой мировой войны. Украинские защитники воюют в грязи и сталкиваются с наплывом грызунов. Влажная погода продержится до зимних морозов. Это влияет на передвижение бронетехники, усложняет возможные прорывы и оказывает воздействие на моральных дух солдат.