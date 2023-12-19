"Идут полеты": в ВСУ рассказали об обучении украинских летчиков на F-16 (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинские пилоты проходят подготовку в США, Дании и Великобритании. Есть также другие страны, где обучаются прочие авиационные специалисты.

Украинские летчики продолжают обучение на современных американских истребителях F-16 на территории западных стран. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 19 декабря.

Игнат отметил, что общался с украинскими пилотами, которые сейчас осваивают F-16. По его словам, летчики понимают, что люди хотели бы увидеть хотя бы фото с обучения, однако подобные материалы сейчас "за семью замками".

Спикер подчеркнул, что не может разглашать информацию на эту тему, не согласовывая свои словам со странами, которые помогают Украине переоснастить авиацию.

"Партнеры не слишком одобряют, собственно, публичность", — объяснил он.

При этом есть информация о том, где обучаются украинские пилоты. Это три страны: США, Дания и Великобритания. Есть и другие государства, на территории которых обучаются прочие авиационные специалисты.

"Идут полеты с инструкторами. Ну и ожидаем, когда уже самостоятельные вылеты будут", — рассказал спикер.

Напомним, 18 декабря представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что истребители F-16, которые Украине должны предоставить партнеры, не помогут сбивать баллистические ракеты. Однако это не означает, что они не будут полезными для Вооруженных сил.

Ранее, 13 декабря командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" заявил, что F-16 способны изменить баланс сил в воздухе и повлиять на ход войны в Украине. Он отметил, что благодаря этим истребителям украинская авиация будет в большей безопасности.