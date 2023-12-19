"Деликатные самолеты": эксперты назвали ключевую проблему эффективного применения F-16 в Украине

По мнению некоторых специалистов, из-за особенностей конструкции истребителя, а именно, размещения воздухозаборника, F-16 будет проблематично эксплуатировать на украинских аэродромах. Однако авиация может быть размещена в соседних с Украиной странах.

Научный сотрудник Вашингтонского центра Стимсона в США Келли Грико назвала одну из основных проблем в применении истребителей F-16 Viper в Украине. По ее словам, для такого "деликатного" самолета нужна хорошо подготовленная взлетно-посадочная полоса, а украинские полосы не приспособлены для посадки и взлета западной машины. Об этом говорится в материале обозревателей агентства Reuters.

Грико отметила, что F-16 имеет большой нижний воздухозаборник, который может заглатывать обломки земли на неухоженных взлетно-посадочных полосах, которые часто встречаются в Украине. Напротив в этом отношении более практичны, например МиГ-29, которые имеют два воздухозаборника, что расположены высоко по бокам фюзеляжа — такая конструкция позволяет избежать попадания в них мусора с последующим повреждением двигателя.

Чтобы компенсировать это, украинские службы должны тщательно прочесывать поверхность взлетно-посадочных полос, что является сложной задачей в разгар войны, пояснила Грико

Такое же мнение высказал эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк в докладе, опубликованном изданием Business Insider.

"Вам придется проделать большую работу, чтобы привести эти украинские взлетно-посадочные полосы старого советского образца в состояние, достаточно чистое для использования F-16 без высокого риска попадания обломков посторонних предметов и повреждения двигателей", — отметил Бронк.

Конечно же истребители могут быть размещены на авиабазах соседних с Украиной стран, однако такие шаги Москва расценит как участие этих стран в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом на днях заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Россия готова принять жесткие меры, если аэродромы НАТО в Польше, Словакии и Румынии послужат стартовой площадкой для истребителей, переданных Киеву. А это может привести к "серьезным последствиям", пригрозил Гаврилов.

Напомним, 6 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Украине истребителей F-16 увеличат риски прямого военного столкновения блока НАТО с Россией. По ее словам, если боевая авиация западных стран появится в Украине, то она станет "законной целью" для российских вооруженных сил.