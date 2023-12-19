Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине на весь 2024 год

По информации министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, Рим предоставил Киеву семь пакетов помощи в оборонной сфере.

Кабинет министров Италии 19 декабря одобрил на весь 2024 год продление военной поддержки Украины. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство обороны страны.

Теперь решение должен подтвердить парламент. Как отмечается в релизе, в случае поддержки решения правительства Киеву будут поставляться "оружие, средства, материалы и оборудование для поддержки военных усилий против РФ и защиты безоружного гражданского населения".

Кроме того, глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто подчеркнул, что не существует никаких политических проблем по поддержке Украины в правительственном большинстве, которое намерено уважать роль и контроль парламента.

"Я хотел бы отметить, что Италия решила быть на стороне свободы наций и уважения к международному праву с целью достижения справедливого и прочного мира", — отметил Крозетто.

И добавил, что война РФ против Украины продолжается "в условиях международной ситуации, которая осложняется кризисом на Ближнем Востоке и конфликтом между ХАМАСом и Израилем". По его мнению, это требует от правительства сделать выбор в пользу продолжения помощи Киеву в соответствии с международными обязательствами, "взятыми Италией в ЕС и НАТО".

Решение было принято по инициативе министра обороны Гвидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни и министра экономики Джанкарло Джорджетти и, по словам министра обороны, "с согласия всего правительства".

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим предоставил Киеву семь пакетов помощи в оборонной сфере.

Напомним, в августе этого года в Италии заявили о плане модернизировать парк танков Ariete за 900 млн евро.