Пресс-конференция Владимира Зеленского: где смотреть онлайн (видео)

Украинский глава государства планирует ответить на вопросы журналистов, которые были аккредитованы и приглашены на встречу по итогам 2023-го года. С места ведется онлайн-трансляция.

19 декабря состоялась итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, где он поднял важные для страны темы. Речь пошла как о прошедших событиях, так и о будущих. Фокус разобрался, что об этом известно.

Пресс-конференцию анонсировал Офис президента Украины еще 18 декабря. Было заявлено, что планируется подведение итогов 2023- го года и журналисты имели возможность получить аккредитацию до 16:00 18 декабря. От одного средства массовой информации разрешено аккредитовать по одному корреспонденту, оператору и фотографу.

Где именно проходит встреча — неизвестно, но началась она в 18:00 по киевскому времени в столице.

Пресс-конференция Зеленского: где смотреть

На YouTube-канале Офиса президента появились прямые трансляции с места проведения мероприятия. Проводят ее как на языке жестов, так и на английском, ведь в пресс-конференции могут принимать участие и иностранные журналисты.

Глава государства уже ответил на вопрос касаемо мобилизации и усилении этих мероприятий. По словам Владимира Зеленского, главнокомандующий ВСУ и Генштаб призвали его усилить мобилизационные меры, тем самым призвав дополнительные 500 тысяч людей.

Президент Украины на это ответил, что сначала нужно аргументировать эти нужды, в первую очередь перед обществом.

"На Ставке они предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч людей. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, ведь это вопрос прежде всего людей. Второе — это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 16 декабря Владимир Зеленский призвал местные власти помогать ВСУ. По его словам, государственные чиновники, а также местные власти не должны думать о том, что война происходит "где-то там" и можно заниматься какими-то более важными делами.