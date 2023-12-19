"Не подпишу": Зеленский поставил точку в вопросе мобилизации женщин в Украине

По словам украинского президента, обсуждать можно вопрос призыва на службу более молодых парней, однако нужна аргументация. Документ с мобилизацией украинок он рассматривать не будет.

Вопрос мобилизации в Украине стоит сейчас очень остро и сейчас правительство работает над тем, чтобы принять новые решения, которые могут предусматривать призыв более молодых парней, а также женщин. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами ответил, поддержит ли он такие решения.

По его словам, что документ, который будет предусматривать призыв на службу женщин он подписывать не собирается, а вот касаемо мобилизации мужчин от 25 лет, все будет зависеть от аргументов, которые будут приведены военным руководством.

"Женщин — нет, не подпишу. Что касается 25 лет. Если все аргументы будут приведены, а на сегодня я вижу, что это необходимо, то с этим соглашусь", — заявил Зеленский.

Больше деталей по этому вопросу от главы государства не прозвучало.

Мобилизация женщин в Украине: что известно

18 декабря народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявляла, что в Украине могут начать мобилизовать женщин, если это будет необходимо для обороны. По ее словам, этот вопрос должен решаться из соображений обороны, а сама инициатива должна идти от верховного главнокомандующего или главнокомандующего ВСУ.

"Должно быть заявление — друзья, мы или проигрываем войну, или надо принимать сложное решение о мобилизации женщин. Если это надо для обороны, значит это надо для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы — надо говорить", — говорила нардеп.

Напомним, 16 декабря народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ против воинского учета для женщин из-за "негатива". По ее словам, в случае введения воинского учета и мобилизации женщин на небоевые должности, можно будет открыть границы для украинок и украинцев.

18 декабря, во время пресс-конференции глава государства также признался, что главком ВСУ призвал усилить мобилизацию и отправить служить дополнительные полмиллиона людей. По словам Владимира Зеленского, он хотел бы услышать от военного руководства страны больше аргументов в пользу дополнительного привлечения сил на фронт, ведь это прежде всего вопросы жизней, справедливости и финансов.