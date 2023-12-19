Буданов сам проверял самолет: всплыли подробности обмена командиров "Азова" на Медведчука

Начинать переговоры по обмену не хотела ни одна из сторон. Украина заявляла, что не доверяет российской стороне, и требовала установления лиц военных, находящихся в российском плену.

22 сентября 2022 года состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Украина получила 215 пленных, среди которых много офицеров и защитников "Азовстали", в частности, командиров "Азова". Россия получила Виктора Медведчука и 55 своих военных. О некоторых подробностях того обмена пишет The Wall Street Journal.

Обмен пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных состоялся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары. Как пишет издание, обмен, который провели Москва и Киев в тот день, был сложным, поскольку начинать переговоры по нему не хотела ни одна из сторон. Киев, как утверждается, говорил, что не доверяет Москве, и требовал установления личности военных, находящихся в плену.

Обмен состоялся после того, как глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поднялся на борт с украинцами, сделал их фотографии и отправил снимки в Киев. Борт с 10 иностранцами — участниками боевых действий на стороне ВСУ — сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович.

"Азовцы" должны были находиться в Турции до окончания войны между Россией и Украиной, но в июле они вернулись на родину, а затем — на фронт

Также WSJ сообщила подробности обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского морского пехотинца Тревора Рида в апреле прошлого года.

Обмен происходил также на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары. На борту из России в Турцию Рида сопровождали бойцы спецназа ФСБ "Альфа". После того, как российский самолет приземлился в Анкаре, на борт, как утверждается, поднялся спецпредставитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс, который должен был опознать Рида.

Утверждается, что Россия и США договорились о запрете фото- и видеосъемки.

Напомним, что 16 июля командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко впервые после возвращения из Турции встретился с личным составом и поделился планами на будущее.

8 июля из Турции в Украину вернулись командиры защитников Мариуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они должны были до конца войны находиться в Турции, однако вернулись в Украину.