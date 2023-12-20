Хочет представить себя царем: в ISW объяснили псевдоисторическую риторику Путина

Как отмечают американские аналитики, Путин часто упоминает некие "исторические земли" России, при этом, если руководствоваться его логикой, то карту Европы перекроить так, чтобы Польша и Швеция контролировали страны Балтии, а также часть Беларуси и России.

Президент России Владимир Путин все чаще прибегает к псевдоисторической риторике, чтобы представить себя современным русским царем, а вторжение в Украину — исторически оправданным имперским завоеванием. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 19 декабря.

Выступая 19 декабря на коллегии Министерства обороны России, Путин повторил шаблонную кремлевскую риторику о войне в Украине, обвинив НАТО и коллективный Запад в посягательстве на границы России. Он также похвалил российские боевые операции и чистый объем производства российской оборонной промышленной базы в 2023 году.

Однако Путин вновь прибег к понятию "соотечественники за рубежом", обсуждая жителей "юго-восточной Украины", которые, по его утверждению, имеют историческую, культурную и языковую привязанность к России. Он заявил, что Россия является единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, но также не будет вмешиваться в "территориальные споры" на западе Украины, где, по его словам, многие жители хотят вернуться в Польшу, Румынию или Венгрию.

Утверждение Путина о том, что Россия может быть единственным верным гарантом суверенитета Украины, не является новым нарративом. В эссе 2021 года под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" Путин аналогично утверждал, что "подлинный суверенитет Украины возможен именно в партнерстве с Россией", отмечают аналитики. В том же эссе Путин использовал псевдоисторическую схему взаимоотношений Украины и России, которая по сути определяет земли современной суверенной Украины как часть Малороссии, Новороссии или осколки других исторических империй.

Во время выступления на коллегии 19 декабря Путин продолжил использовать эту псевдоисторическую схему, предположив, что Западная Украина также не является истинно украинской. Он заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин "отдал" ее Украине из частей Польши, Румынии и Венгрии после Второй мировой войны.

Аналитики ISW подчеркивают, что Путин безосновательно утверждает, что жители Западной Украины хотят вернуться на свою "историческую родину", предполагая, что Западная Украина вполне может вернуться к концепциям государственных границ XVII века и стать частью Польши, Румынии или Венгрии.

"Это заявление говорит о том, что Путин избирательно использует отдельные аспекты истории Восточной и Центральной Европы в соответствии со своей идеологической линией, чтобы еще больше риторически лишить Украину ее международно признанного суверенитета", — говорится в отчете ISW.

Противоречивый Путин

Заявления Путина на Коллегии МО изобилуют риторическими противоречиями и зависят от непрочных исторических аллегорий, которые рассыпаются при рассмотрении в различных исторических контекстах.

Например, во время выступления на Всемирном русском народном соборе 28 ноября Путин определил понятие "русский мир" как "все другие народы, которые жили и живут в [России]", географически определив его как то, что принадлежало Древней Руси (Киевской Руси), Московии, Российской империи, Советскому Союзу и современной Российской Федерации. Это позволяет предположить, что Путин широко включил в эту концепцию "русского мира" части восточноевропейских государств, таких как Польша и Румыния.

Однако во время выступления на коллегии 19 декабря Путин, похоже, отклонился от этой максималистской интерпретации "русского мира", выделив Польшу, Румынию и Венгрию как имеющие свои собственные исторические претензии на западную Украину.

По мнению аналитиков, эти противоречия подчеркивают тот факт, что Путин опирается на исторические нарративы, которые намеренно игнорируют современные контексты, когда они подходят для кремлевского нарратива.

Противоречия также демонстрируют еще одну известную особенность российских информационных операций, которая заключается в том, что российские ИПСО часто не всегда внутренне согласуются друг с другом.

Исходя из путинской интерпретации восточноевропейской истории, современную карту Европы можно нелепо перекроить так, чтобы Польша и Швеция контролировали страны Балтии и часть Беларуси и России, а российские границы простирались до Аляски и побережья Калифорнии.

Карта Европы 1739 года

"Можно также привести абсурдный и вздорный аргумент, что возрожденное Королевство Польское и Литовское имеет права на большую часть Восточной Европы и часть западной России. Выборочные ссылки Путина на удобные исторические "претензии" отражают легкомысленный характер его повествования", — сказано в отчете ISW.

По мнению аналитиков, псевдоисторическая риторика Путина является частью его попытки оправдать вторжение в Украину и представить себя современным русским царем. Однако эта риторика не имеет под собой никаких реальных оснований и является лишь попыткой Кремля манипулировать общественным мнением.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что РФ была единственным гарантом, который обеспечивал суверенитет и целостность Украины.