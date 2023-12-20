"Честный человек": росСМИ выдали норвежского музыканта Варга Викернеса за погибшего писателя

Российские журналисты, используя разные фотографии музыканта группы Burzum, выдали его за бойца ВС РФ, который якобы погиб в Украине. Оказалось, что такого человека вообще не существует.

Местные российские новостные сайты распространили фейковую новость о гибели на войне в Украине писателя из города Дятьково Олега Былдаева. В некрологе, опубликованном в брянских пабликах, говорилось о смертельном ранении россиянина, и к нему было прикреплено фото норвежского музыканта, автора песен группы Варга Викернеса, отсидевшего в тюрьме 16 лет за убийство.

"Вчера утром мы узнали трагичную новость, что на передовой погиб доброволец СВО и дятьковский писатель Олег Былдаев, а также честный и хороший человек", — писали брянские сайты, пообещав назвать "дату прощания с военнослужащим".

Дезинформацию опровергли коллеги — брянские журналисты заявивили, что о таком человеке в Дятьково никто не знает, и его книг никто не читал.

"Однако поисковики не выдают названную фамилию, зато фотографий норвежского музыканта полно, в том числе и тех, которые использовали брянские СМИ. Они массово сослались на группу "Подслушано Дятьково", не пытаясь перепроверить сообщение. Именно в этой группе опубликовали странный текст с двумя снимками", — написали российские журналисты издания "Брянские новости".

Вместо того, чтобы использовать фото реального человека, российские СМИ опубликовали фотографию норвежского музыканта Варга Викернеса.

Примечательно, что использовались разные фото музыканта, которые можно найти только по запросу "Варг Викернес", а не по имени вымышленного писателя.

Кто такой Варг Викернес

Варг Викернес (настоящее имя Кристиан Ларсен Викернес, с 2013 зарегистрирован как Луи Каше) — норвежский музыкант, создатель и единственный участник музыкального проекта Burzum в жанре блэк-метал и эмбиент. В 1993 году за убийство своего друга, гитариста блэк-метал группы Mayhem Евронимуса, был приговорен к 21 году тюремного заключения. В 2009 году вышел на свободу.

Варг Викернес Варг Викернес

Викернес является активным сторонником России и критиком Европы и НАТО. Он считает, что "СССР не имел права отдавать Крым Украине" и что "Россия должна вернуть себе свою историческую территорию".

В 2021 году Викернес был внесен в базу центра "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду.

Напомним, в Санкт-Петербурге избили россиянина, который вернулся с войны в Украине. Российские волонтеры заявили что нападавший упрекал оккупанта в том, что тот принял участие в войне.