Мобилизация в Украине: в ВСУ напомнили, как получить отсрочку от призыва (видео)

ТЦК действуют правильно, когда призывают граждан, которые не предоставили документы о праве на отсрочку. Люди должны сами подготовить необходимые бумаги и предоставить их в военкомат, заявил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Военнообязанные украинцы должны самостоятельно позаботиться о том, чтобы получить право на отсрочку от мобилизации. Для этого они должны предоставить документы, подтверждающие наличие трех и более детей или о родителях, нуждающихся в уходе, или о других причинах. Об особенностях получения отсрочки рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ майор Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина".

Фитьо объяснил, почему иногда мобилизуют мужчин, которые имеют право на отсрочку. По его словам, граждане, вероятно, не подали в Территориальные центры комплектования (ТЦК) подтверждающие документы. В таких случаях, отметил майор ВСУ, "поднимается "хайп", что кого-то забирают в армию, а он имеет причину на отсрочку". Затем такие случаи подхватываются российскими пропагандистами.

По мнению военного, в ТЦК "все делают правильно", поскольку не получили от военнообязанного соответствующих документов.

"Если разобраться, то просто не были предоставлены соответствующие документы, и человек не оформил право на получение отсрочки. Соответственно, по законодательству ТЦК и СП все делает правильно. А человеческие эмоции говорят, что мы нарушаем закон", — сказал он.

ТЦК и мобилизация — как получить отсрочку

В "РБК-Украина" напоминают, что исчерпывающий перечень причин для отсрочки указан в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, в статье 23 приведены 23 категории украинцев, которые не подлежат призыву. Среди них — родители трех и более несовершеннолетних детей, граждане с определенными состояниями здоровья, лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью или с хроническими болезнями, работники некоторых государственных учреждений, студенты, преподаватели и ученые и тому подобное.

Если у гражданина есть основание для отсрочки, то действовать нужно следующим образом:

документально оформить имеющуюся ситуацию;

с этими документами лично явиться в ТЦК и СП.

Особая ситуация со студентами, отметил Фитьо. Они должны раз в год предоставлять в ТЦК информацию, что действительно проходят обучение на дневной форме в таком-то учебном заведении.

"Например, есть лежачая мать, которая нуждается в уходе — это все должно быть оформлено документально, и эти все документы должны быть предоставлены в ТЦК и СП лично", — подчеркнул представитель Сухопутных войск.

Отметим, в Верховной Раде Украины работают над законопроектом, которым планируют внести изменения в существующий Закон "О мобилизации". Парламентарии рассказывают СМИ, какие положения планируют внести. Например, нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что планируют по-разному относиться к добровольцам и к мобилизованным. Также есть предложение особым способом наказывать тех, кто уклоняется от мобилизации. Еще одно предложение, о котором писала политик — призыв женщин в армию.

Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года прокомментировал возможность призыва женщин. Глава страны заверил, что такого законопроекта подписывать не будет. При этом сообщил, что ВСУ нуждаются в мобилизации 500 тысяч украинских граждан.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Россия будет воевать до тех пор, пока не достигнет поставленных целей по уничтожению Украины. Между тем в США заявили, что отложили голосование по военной помощи Украине на 2024 год.