Российский президент заявил, что в 2014 году России пришлось вмешаться в ситуацию в Украине якобы для того, чтобы "защитить людей".

Президент России Владимир Путин посетовал, что Запад переиграл Россию в Украине после его первого вторжения в страну в 2014 году. Об этом он заявил во вторник, 19 декабря, во время расширенного заседания коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной в Москве, пишет Newsweek.

Как отмечает издание, Путин подчеркнул, что после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым у Украины, Запад не выполнил вторые Минские соглашения и сразу же начал виртуальную войну.

"В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли", — заметил Путин.

Он добавил, что Западу понравилось наблюдать за происходящим.

"Мы ничего не делали, но постепенно нам пришлось вмешаться, чтобы защитить людей, чтобы их там всех не истребили. Вот что и начало происходить", — объяснил российский лидер события 2014 года.

Минские соглашения

Минские соглашения были подписаны в 2014 и 2015 годах и были направлены, по информации Newsweek, на то, чтобы положить конец сепаратистской войне на востоке Украины.

Минские соглашения-2, принятые после того, как первые договоренности быстро рухнули, включали прекращение огня под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и призывали к отводу тяжелых вооружений с линии соприкосновения.

Украина тогда обвинила Россию в неспособности вывести свои войска из двух спорных регионов — Донецкой и Луганской областей. Однако Россия отвергла это обвинение, заявив, что "их там нет".

Во вторник, 19 декабря, Newsweek связался с Министерством иностранных дел России для получения комментариев по этому поводу. Пока ответа не было.

Напомним, ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей в рамках так называемой "СВО". Он добавил, что сейчас российские войска якобы владеют инициативой.