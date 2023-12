Не позднее 2026 года: в Минобороны Эстонии разработали план победы Украины в войне

Чтобы истощить ресурсы РФ нужно ежегодно ликвидировать по 100 тысяч российских солдат, отметили аналитики Минобороны Эстонии.

Министерство обороны Эстонии разработало документ, в котором объяснило, как Украине победить РФ, и что для этого должны сделать страны-члены Контактной группы "Рамштайн". Одним из пунктов является отмена зарегулированности производства беспилотников, которое сегодня существует в ЕС. Эстонский план победной кампании украинцев опубликовали на портале ведомства.

Документ называется "Настройка трансатлантической обороны на успех: военная стратегия для победы Украины и поражения России" (Setting Transatlantic Defence up for Success: A Military Strategy for Ukraine's Victory and Russia's Defeat) и состоит из 22 страниц. Текст основывается на анализе текущей ситуации на российско-украинской войне и решениях мировых правительств. В Минобороны Эстонии уверены, что победу можно одержать в течение ближайших трех лет. Это возможно благодаря двум факторам: определенным усилиям Североатлантического альянса и истощению ресурсов РФ, которые не являются бесконечными.

Авторы документа указывают, что нынешнее "неверие в победу" — результат информационной кампании России.

"Формирование информационного пространства именно таким образом — это то, на что рассчитывает Россия. [Она — ред.] надеется создать мрачность и пораженство среди украинцев и их международных сторонников".

В документе перечислены шаги для будущей победы Украины.

1. Страны-члены НАТО из Контактной группы "Рамштайн" должны (и имеют возможность) потратить 0,25% суммарного ВВП, то есть 120 млрд евро, на выпуск оружия для Украины.

2. Чтобы строить больше оружия, нужно действовать в нескольких направлениях. Во-первых, нарастить выпуск беспилотников в Европе, а для этого — "ослабить европейские стандарты продукции". Во-вторых, нарастить выпуск снарядов, зенитных ракет для сил ПВО. В-третьих, нарастить выпуск истребителей.

3 Нужно увеличить срок подготовки украинских бойцов. На сегодня они проходят пятинедельный курс обучения на западных полигонах, но этого срока явно не достаточно, указали авторы аналитического документа.

4. Когда Украина будет иметь ресурсы, предоставленные партнерами, ей нужно каждый год ликвидировать не менее 100 тыс. российских военных.

"Это заставит кремль преждевременно отправлять солдат на поле боя, вместо того, чтобы создавать слаженные подразделения, способные проводить решительное наступление", — говорится в исследовании Минобороны Эстонии.

Следующие годы российско-украинской войны будут выглядеть следующим образом:

2024 год — Украина и страны-партнеры наращивают производство оружия, а Украина усиливает оборону;

2025 год — новый уровень развития ВПК Европы и США, в то время как перед РФ замаячит перспектива поражения;

2026 год — "Украина действительно выиграет, а Россия проиграет не позднее 2026 года", — уверены эстонские военные.

Война в Украине — детали

Отметим, западные СМИ в декабре 2023 года опубликовали ряд материалов, в которых анализируют текущую ситуацию на российско-украинской войне. В частности, эксперты отмечают не слишком мощное продвижение во время летнего контрнаступления. При этом называют причину — слишком медленное предоставление оружия для ВСУ и отсутствие истребителей, которые усилили бы способность Украины атаковать.

Согласно прогнозам на 2024 год, ВСУ должны сосредоточиться на активной обороне, уверены некоторые эксперты. Также существует мнение, что в новом году возможно наступление украинских Сил обороны — соответствующие планы вроде бы уже нарабатываются.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нужно мобилизовать 500 тысяч украинцев, которые усилят ВСУ. Также политик заявил, что не подпишет законопроект об изменениях в процессе призыва, если там будет идти речь об обязательной мобилизации женщин.