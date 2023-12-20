Для отправки в сектор Газа: йеменские хуситы проводят всеобщую мобилизацию, – СМИ

По словам члена политбюро "Ансар Алла" Хузама аль-Асада, "десятки тысяч" молодых людей якобы добровольно начали подготовку к боевым действиям на стороне боевиков ХАМАСа.

На севере Йемена проходит всеобщая мобилизация с целью подготовки к участию в военных действиях в секторе Газа на стороне террористической организации ХАМАС. Об этом сказал член политбюро "Ансар Алла" (хуситы) Хузам аль-Асад российскому изданию "РИА Новости".

Хузам аль-Асад заявил, что мобилизация стартовала во всех провинциях. По его словам, в тренировочных лагерях уже добровольно обучаются "десятки тысяч" молодых людей, в несколько групп уже завершили тренировки.

Представитель хуситов отметил, что целью мобилизации является поддержка населения в секторе Газа, которое "подвергается геноциду".

Он подчеркнул, что йеменские хуситы готовы присоединиться к боевым действиям, если "будут условия и возможности". Аль-Асад не уточнил, как именно мобилизованные намерены попасть в зону конфликта.

Напомним, в ноябре лидер движения хуситов Абдул Малик аль-Хути пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море, особенно в районе Баб-эль-Мандеба. По данным аналитиков, у группировки есть возможность совершать такие атаки, поскольку силы Корпуса стражей исламской революции предоставили средства для этого.

В ответ на атаки хуситов в Красном море министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции Prosperity Guardian. Многонациональная инициатива по безопасности под эгидой Объединенных морских сил ставить целью обеспечить свободу судоходства в Красном море.