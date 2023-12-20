Дочь поехавшего на оккупированную территорию Украины актера заявила, что гордится посещениями отца линии фронта.

Сторонник президента РФ Владимира Путина и актер Иван Охлобыстин при посещении оккупированной часть Донецкой области "поймал" пулю по бронежилету. Об этом в соцсети сообщила его дочь, Евдокия Батариэли-Охлобыстина.

Как оказалось, у актера, который якобы привозил "гуманитарку" на Донбасс, трещина в ребре. Об этом сообщило росСМИ Mash со ссылкой на российского певца и бывшего военкора Акима Апачева, который также посетил Донецкую область и узнал эту информацию от врачей.

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При этом дочь пропагандиста гордится действиями отца, который приобщился к преступлениям оккупантов в Украине. Она рассказала, что тот регулярно бывает у линии фронта.

Напомним, что 20 декабря росСМИ опубликовали сообщение о смерти несуществующего писателя. В качестве иллюстрации разместили фотографию норвежского музыканта. Между тем граждане РФ все больше хотят избежать попадания на фронт.