"Атеш" проник на территорию командного пункта ВС РФ в Крыму: что удалось выяснить (фото, видео)

Российские оккупанты передислоцировали на новое место несколько единиц военной техники. Враг пытается пополнить потери группировки, которая сосредоточена на юге Украины, рассказали в украинском подполье.

Украинское подполье проникло на территорию бывшего склада боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" повторно зафиксировал размещение российских войск в Новоозерном", — говорится в сообщении.

Агенты подполья повторно пробрались на территорию бывшего склада боеприпасов в Новоозерном, в результате был раскрыт новый командный пункт российских военных. Об этом свидетельствуют размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах.

Также партизаны выяснили, что за последние несколько дней враг передислоцировал сюда несколько единиц военной техники для того, чтобы пополнить потери группировки, которая сосредоточена на юге Украины.

Координаты объекта — 45.373470, 33.104246.

В подполье призвали граждан сообщать партизанам о расположении военной техники ВС РФ.

Напомним, 20 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили об обнаружении новой базы российских военных в Джанкое во временно оккупированном Крыму. В подполье отметили, что враг размещает технику в гаражном кооперативе на окраине города.

18 декабря партизаны зафиксировали перемещение техники ВС РФ и личного состава с временно оккупированного Крыма к линии фронта. Переброска военных происходит из-за значительных потерь у врага.