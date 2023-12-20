Обстрел Днепропетровской области: ВСУ сбили российскую ракету возле Днепра

По данным воздушного командования "Восток", российские оккупанты запустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59.

В четверг, 20 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетную атаку на территорию Украины. Об этом написал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что военные воздушного командования "Восток" сбили вражескую ракету в Днепровском районе Днепропетровской области.

Информацию об уничтожении российской ракеты также подтвердил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Успешная работа нашей ПВО! Вражескую ракету "отминусовали" над Днепровским районом области военные из ВВК "Восток"!" — написал он.

В воздушном командовании "Восток" уточнили, что речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.

Силы ПВО сбили российскую ракету

Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном применении авиационных средств поражения на юго-восточном направлении, указывая на активность вражеской тактической авиации в этом районе. В частности, речь шла об угрозе для Кировоградской области.

Что известно о ракете Х-59

Х-59 Фото: УНИАН

Российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 среднего радиуса действия предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов противника, в том числе прикрытых систем противовоздушной обороны.

Х-59 в составе Су-17М4 была принята на вооружение советской армии в 1982 году, однако из-за прекращения серийного выпуска Су-17, основным носителем Х-59 был Су-24М. На данный момент модификации Х-59 производятся и модернизируются российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" в которую входит МКБ "Радуга".

Напомним, в ночь на 20 декабря украинские защитники перехватили 18 из 19 запущенных по Украине ударных дронов типа Shahed. По данным командования, беспилотники запускали из оккупированного Крыма.

Ночью 20 декабря ВС РФ также накрыли огнем Херсонскую область. Оккупанты выпустили по региону более 350 снарядов. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры, заведению профтехобразования, садику, медучреждению, почтовому отделению, лодочной станции и жилым кварталам.