У ВМС США появилась первая гигантская роботизированная подводная лодка: что известно

Возможности субмарины Orca перекликаются с задачами Пентагона, где стремятся увеличить свой потенциал, особенно в Тихоокеанском регионе на фоне усиления Китая.

Компания Boeing передала ВМС США большую роботизированную подводную лодку после серии морских испытаний. Речь идет о дизель-электрической подводной лодке Extra-Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV), получившая название Orca. Об этом 20 декабря сообщили в Defence One.

По информации журналистов, с помощью данного аппарата американские ВМС доработают концепции подводных лодок без экипажа и надводных кораблей.

Пока детальной информации относительно точных технических характеристик нет, однако беспилотная субмарина основана на прототипе Echo Voyager компании Boeing длиной 16 м и шириной 2,5 м. Она может быть оснащена модулями полезной нагрузки длиной до 10 м в результате чего ее полная длина составит около 26 м.

"Orca может выполнять критически важные миссии большой продолжительности для достижения подводного морского господства в меняющихся условиях и оспариваемых водах", — заявили представители Boeing, добавив, что на сегодняшний день это самый передовой беспилотный подводный аппарат (UUV) в мире.

Также в компании отметили, что Orca предназначена для многомесячного пребывания в море в открытых и спорных водах при минимальном или полном отсутствии вмешательства человека. Такие способности перекликаются с задачами Пентагона — американские военные говорили, что роботизированные подводные лодки могут помочь американским военным увеличить свой потенциал, особенно в Тихоокеанском регионе и в борьбе с наращиванием военного потенциала Китая.

Что касается производства субмарин, то еще в 2017 году Boeing объединился с судостроительной компанией HII. А в начале 2021 года HII объявила о завершении строительства завода, на котором будут собираться корпуса аппаратов Orca.

Напомним, американский генерал Карстен Хекль в начале сентября заявил, что военный флот США остро нуждается в подводных беспилотных аппаратах, которые способны выстреливать из-под воды летающими дронами. По его словам, автономные субмарины особенно важны тем, что можно подкрасться к врагу и запустить целый рой дронов камикадзе.