Пять уроков войны: какие выводы должны сделать военные США наблюдая за Украиной, — эксперты

Аналитики отметили важнейшую роль в российско-украинской войне передовых инновационных технологий. Это прежде всего использование беспилотных систем вооружения, а также средства для ведения кибервойны.

Война в Украине затянулась на два года и за это время конфликт превратился в затяжное противостояние, в котором сочетаются передовые технологии, жестокие битвы на истощение, минные поля и боевые действия в окопах. Военные эксперты из Breaking Defence полагают, что российско-украинская война полна предупреждений о будущем глобальном противостоянии, поэтому американским военным следует прислушаться к пяти урокам этого конфликта. Об этом говорится в материале от 19 декабря.

Угрозы для командных пунктов

За более чем десятилетие партизанской войны в Афганистане и Ираке американские командиры привыкли к большим, роскошно оборудованным передовым оперативным базам, оснащенным всем необходимым, включая видеотрансляции с дронов наблюдения.

Однако еще в 2016 году тогдашний начальник штаба сухопутных войск генерал Марк Милли предупреждал, что такие большие, статичные объекты не продержатся долго против хорошо вооруженного противника с собственными беспилотниками-разведчиками и дальнобойной артиллерией. Его слова подтвердились на практике уже после февраля 2022 года.

В таком контексте высказался и генерал-лейтенант Милфорд Бигл, назвав Украину "кладбищем командных пунктов". Авторы материала пообщались с Биглом, который предложил в будущем отказаться от громоздких пунктов, где хранится база данных, и прибегнуть к тактическим хитростям, создавая командные пункты, например, в подвалах разрушенных зданий. При этом второстепенные данные можно переносить в облако хранения.

Беспилотные системы и их количество

Высокие технологии не всегда означают высокую стоимость. Одним из самых поразительных событий в Украине, отмечают эксперты, является повсеместное распространение беспилотников.

Однако по мере того как противовоздушная оборона и подразделения радиоэлектронной борьбы адаптировались к угрозе, обе стороны перешли от крупных беспилотников, таких как турецкий Bayraktar TB2 к более мелким, даже китайским DJI Mavics, которые и труднее поразить, и дешевле заменить.

Существует мнение, что экономически выгоднее закупать дешевые беспилотники оптом и рассматривать их как по сути одноразовые, а не пытаться модернизировать их, улучшая защиту от радиоэлектронной борьбы, не говоря уже о физическом обстреле. Иными словами беспилотники — это расходный материал и защищать их от средств РЭБ нерентабельно, однако чиновникам из Пентагона еще придется усвоить этот урок, подчеркнули эксперты.

Пропаганда и социальные сети

Обозреватели задаются вопросом, почему кадры боевых действий в Украине так часто попадают в соцсети? Все дело в так называемой краудсорсинговой пропаганде — это когда под надзором госструктур миллионы пользователей в Интернете занимаются тем, чем раньше занималось во время войны государство.

"Как вездесущие дешевые беспилотники сыграли важную роль в сборе беспрецедентного количества видео из зоны боевых действий, так и дешевый доступ в Интернет и инструменты для видеомонтажа сыграли важную роль в распространении роликов", — пояснили эксперты.

Таким образом, в XXI веке Интернет стал основным инструментом массовой вовлеченности в военное время, подобно тому, как во время Второй мировой войны это делали такие новаторские средства массовой информации, как радио и кинохроника. И хотя эта вовлеченность имеет свои пределы, общественное мнение и градус накала в социуме иногда были решающими как в случае войны во Вьетнаме или во время Первой мировой.

В эту же область можно отнести и периодические хакерские атаки. По данным американских специалистов, глубоко изучающих украинские и российские усилия по созданию "IT-армий" и хакерских ополчений, хакерские атаки этих групп были технически сложными и сомнительно эффективными.

"Но акт коллективного проведения относительно простых кибератак таким образом создает и укрепляет сообщество, предоставляя нечто, вокруг чего можно сплотить и зарядить энергией сторонников", — пишет эксперт Эрика Лонерган.

Объединенное комбинированное управление JADC2

С помощью искусственного интеллекта система JADC2 позволит подразделениям на суше, море, в воздухе, космосе и киберпространстве обмениваться данными о целях и координировать удары практически в режиме реального времени, что в разы повышает оперативность и реагирование.

Создание такой метасети оказалось сложной технической и организационной задачей, хотя ВВС, Космические силы, армия и, наиболее секретно, ВМС в этой области провели интригующие эксперименты. Именно в Украине удалось реализовать в боевых условиях быстрый цифровой обмен данными о целеуказании от "датчика к стрелку", от беспилотника наблюдения или человека-наблюдателя до артиллерийской батареи или ракетной установки, и в этом не последнюю роль сыграли спутники Starlink Илона Маска.

В итоге украинские силы регулярно получают данные от западных разведывательных служб и использует западное программное обеспечение, большая часть которого предоставляется бесплатно.

Затяжная война и кибербезопасность

В заключение эксперты оценили так называемый блицкриг Кремля и лично Владимира Путина, который соблазнился короткой победоносной войной. Что-то похожее было во время Первой мировой, когда солдаты уходили на фронт в надежде вернуться "к Рождеству".

Но не только российские десантники и танки потерпели фатальное поражение в начале 2022 года: это были и знаменитые "кибербоевики Москвы". В 2007 году российские хакеры вывели из строя большую часть Эстонии, а в 2014 году российские войска радиоэлектронной борьбы отключили украинские военные радиостанции. Поэтому эксперты опасались, что Россия устроит "кибер-Перл-Харбор", "положив" ресурсы правительственных учреждений и критически важной инфраструктуры.

Однако Украина доказала, что извлекла уроки из своего и чужого болезненного опыта общения с Россией и укрепила свою цифровую базу с помощью западных правительств и технологических компаний.

"Путинские хакеры попытались нанести нокаутирующий удар, но оказались в затяжном поединке с украинскими кибервоинами", — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что по мнению аналитиков DeepState, война в Украине продолжает иметь позиционный характер, несмотря на заявления в медиа о переходе Сил обороны к маневренной тактике.