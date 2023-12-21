Есть ли гражданство США у детей Умерова: что в декларации и реакция Минобороны (документ)

В ведомстве заявили, что гражданства других стран у членов семьи министра нет. Распространяемая в сети информация о якобы американском гражданстве детей Рустема Умерова является недостоверной.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 6 декабря опубликовал декларацию о доходах и имущественном состоянии за 2022 год. Ряд Telegram-каналов и СМИ начал утверждать, что у детей чиновника якобы есть американское гражданство. Фокус рассказывает, что известно об этой истории.

Что содержит декларация министра обороны

Согласно поданной декларации, доход Умерова, который до министерской должности был главой Фонда госимущества Украины, за 2022 год составил 4 560 529 гривен, в том числе:

заработная плата — 433 453 гривны;

доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 4 125 800 гривен;

банковские выплаты — 1 276 гривен.

Жена министра, Лейла Умерова, задекларировала 1 704 568 грн доходов. При этом в декларации указано, что она имеет бизнес в США — венчурную фирму, занимающуюся инвестициями в технологии и телекоммуникации Astem Ventures Inc.

Фото: Скриншот

Также Умеров задекларировал 18,2 тысячи долларов неакцептованных требований кредитора, 218,6 тысячи гривен и 5,8 тысячи долларов наличных, 1,2 миллиона гривен и 1,8 тысячи долларов на банковских счетах, а его жена – 3,9 тысячи долларов наличными и 5,4 тысячи долларов на банковских счетах.

Согласно декларации, министр арендует квартиру в Киеве (80,6 квадратных метров), зарегистрирован также в киевской квартире (95 квадратных метров). Мать Умерова владеет домом в Бахчисарае АР Крым (196,7 квадратных метра), а жена арендует квартиру в США (137,4 квадратных метра).

Умеров владеет, в частности, 100% ООО "Компания Блэк Си" (корпоративные права переданы в управление). Кроме того, министр пользуется автомобилями Hyundai Elantra 2014 года выпуска и Ford Explorer 2016 выпуска.

"Американская" семья Рустема Умерова — что известно

В последней декларации министра обороны Рустема Умерова указано, что его семья — жена и трое детей — проживают в США. И если в декларации за 2020 год сын и дочь министра указаны как граждане Украины, то уже в последней декларации уточняется, что они получили документы, удостоверяющие личности, в США. При этом некоторые СМИ тут же сделали вывод, что такие документы возможно получить только на основании американского гражданства.

Фото: Скриншот

На самом деле дети министра — сын Саид Ахмед 10 лет, дочь Мерьем 8 лет и Ава 2 лет — являются гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова нет. Об этом также официально сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В посте, опубликованном в телеграм-канале ведомства, уточняется, что украинские паспорта, которые были выданы членам семьи Умерова после окончания срока действия предыдущих, те получили в посольстве Украины в США.

Семья министра обороны Украины вынуждена была выехать за рубеж в 2016 году из-за угроз и покушений, связанных с систематической деятельностью Умерова, направленной на освобождение временно оккупированного Крыма.

С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымско-татарского народа вместе с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса неоднократно выступал на всех международных площадках относительно нарушений прав человека в Крыму, был также привлечен к процессу освобождения политзаключенных.

Напомним, что, по информации издания Welt, Рустем Умеров заявил о том, что Украина намерена призвать граждан, находящихся за рубежом, на службу в ВСУ.

Кроме того, 20 декабря сообщалось, что в СНБО отреагировали на мобилизацию еще 500 тысяч украинцев. По словам секретаря ведомства Алексея Данилова, необходимо правильно подойти к вопросу призыва, чтобы не было явлений, когда одни на дорогих курортах, а другие в окопе. Это относится и к представителям власти.