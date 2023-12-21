"Застали врасплох": ВС РФ создали систему защиты от морских дронов ВСУ, — OSINT

В Крыму россияне создали многоуровневую систему защиты от морских дронов, заявил расследователь. По ним бьют с самолетов, вертолетов и беспилотников различных типов.

Российское командование использует авиацию, корабли и собственные беспилотники, чтобы противодействовать украинским морским дронам. Все средства противодействия имеют разную эффективность, а некоторые прошли лишь предварительные испытания. О системе морской безопасности, созданной в оккупированном Крыму, сообщил OSINT-расследователь с ником H. I. Sutton в статье на портале NavalNews.

H. I. Sutton отметил, что дроны, которые несли взрывчатку к берегам Крыма, "непропорционально повлияли" на ситуацию в Черном море. Действия Украины против РФ "удивили военно-морской мир". Между тем Россия в течение нескольких месяцев создала систему противодействия этим дронам — различные аспекты этой системы описал OSINT-расследователь.

В статье указано, что ВС РФ защищаются физическими защитными сооружениями, различными видами авиации, средствами РЭБ, военными кораблями и морскими дронами собственной разработки.

Физическая защита — это барьеры, установленные на подходах к Севастопольской бухте, а также возле Крымского моста. В частности, россияне используют морские сети, боновые заграждения, цепи, баржи. Также по украинским дронам бьют из пулеметов, установленных на патрульных катерах.

Воздушная защита — различные виды самолетов, а также вертолеты, которые выслеживают, а затем расстреливают устройства со взрывчаткой. H. I. Sutton подробно описал, как действуют россияне. Сначала в небо поднимается старый советский самолет Бе-12, на котором есть оборудование для обнаружения перископов подводных лодок. Его задача — заметить дрон среди волн и передать координаты.

Далее за работу берутся вертолеты Ми-8 и Ка-27. В ВС РФ в Крыму сформировано специальное подразделение, которое расстреливает морские аппараты неуправляемыми ракетами и стреляет из пулеметов. Дронам сложно спастись от таких атак — они могут избежать удара только за счет скорости и маневренности.

Вертолетам иногда помогают истребители ВС РФ, которые патрулируют Черное море. Самолеты били по дронам из пушек, при этом расследователь не уверен, что был какой-то эффект.

H. I. Sutton показал, откуда именно поднимаются в воздух российские воздушные суда — с авиабаз в Саках и в Каче.

Как ВС РФ защищают Крым от дронов ВСУ Фото: Twitter H I Sutton Авиабазы ВС РФ в Крыму возле Севастополя в Крыму Фото: Google Maps

Электромагнитная защита — это использование средств РЭБ, которые дезориентируют украинские дроны. По мнению эксперта, это средство имеет "умеренную эффективность".

Корабельная защита — в данном случае россияне используют конвои, которые сопровождают важные корабли. В таком случае, отмечает OSINT-расследователь, дроны наносят вред патрульным кораблям — утверждает, что располагает информацией о таких случаях. Благодаря подобной защите в Средиземное море добрались три российских судна под названиями Ursa Major, Yaz и Sig.

Защита беспилотниками — еще одно направление действий ВС РФ. В частности, используют обычные беспилотники, которые запускаются против надводных целей. На видео, опубликованном россиянами, можно увидеть, как они работают.

Кроме того, ВС РФ уже имеют собственный морской дрон Dandelion USV, отметил эксперт. Предполагает, что его будут использовать для охоты на украинские морские беспилотники. Не может сказать насколько это будет эффективно.

OSINT-расследователь подытожил, что Россия серьезно отнеслась к угрозе от морских дронов Украины. Об этом свидетельствует разноуровневая система защиты, которую она оперативного создала. Также отметил, что никто не ожидал, что подобное оружие будет иметь столь впечатляющую эффективность.

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, глава СБУ Василий Малюк рассказал о примерах использования украинских морских дронов против стратегических объектов ВС РФ. В частности, именно их использовали для удара по опорам Крымского моста летом 2023 года. Тогда же произошло попадание в российские военные корабли, которые находились в порту Новороссийска.

Напоминаем, издание NYT побывало в украинском подразделении, которое имеет почти два десятка украинских морских дронов Magura для ударов по целям ВС РФ. Ранее Фокус писал о дронах-камикадзе, созданных в Украине: они преодолевают до 900 км, вооружены грузом взрывчатки до 70 кг.