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Военный Фокус Российско-украинская война

В Одессе военкомы вновь увозят граждан в ТЦК на каретах "скорой", — соцсети (видео)

Александр Флоранский
Фото: Скрин видео | Одесские военкомы

По информации в соцсетях, на задней двери автомобиля ТЦК значилась наклейка UUF — организации, которая закупает реанимобили для военных госпиталей за пожертвования граждан.

Возле жилого комплекса "Радужный", который находится в Киевском районе Одессы, люди в военной форме вновь сопроводили граждан в фургон "скорой помощи" и увезли, предположительно, в местный ТЦК. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Инфо".

За бус вцепилась женщина и весела на боковой двери.

Сообщается, что на задней двери автомобиля военкомата значилась наклейка UUF. Эта организация закупает реанимобили за пожертвования людей для госпиталей на передовой.

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Напомним, что Одессе подобные случаи, когда военкомы на машинах "скорой помощи" раздают повестки, наблюдаются с начала года. Представители военкомата, в свою очередь, объясняют это тем, закон подобная практика законом якобы не ограничивается.

Также сообщалось, что, по данным ГПСУ, в течение суток из Украины выезжает порядка 6 тысяч мужчин призывного возраста.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказался об идее мобилизовать еще полмиллиона граждан Украины. Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ предлагают свои решения, впрочем последнее слово относительно призыва еще 500 тысяч граждан примет парламент.