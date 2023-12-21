Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: первые подробности
По данным главы ОВА Юрия Малашко, в результате российской атаки был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре областного центра.
В четверг, 21 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом написал начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.
Малашко сообщил, что российские оккупанты обстреляли областной центр в 18.38. По информации чиновника в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. Информации о пострадавших не поступало.
Глава ОВА отметил, что тип ракеты, которой ВС РФ ударили по Запорожью, пока устанавливается.
Ранее, в 16:42, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
Напомним, 20 декабря, военные воздушного командования "Восток" сбили вражескую ракету в Днепровском районе Днепропетровской области. Речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.
По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната от 21 декабря, с первых дней полномасштабного вторжения российские оккупанты запустили по территории Украины не менее 7 400 ракет разного типа.