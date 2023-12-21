Санкции против "теневого флота" Путина: Индия перестала принимать танкеры с нефтью, — Bloomberg
По данным журналистов, пока неизвестно, что останавливает танкеры, но к этому могут иметь отношение и санкции G7.
За последние четыре недели почти 5 млн баррелей нефти сорта Sokol не поставили на индийские НПЗ. Все из-за того, что танкеры, поставлявшие нефть с Дальнего Востока в Индию, остановились или дрейфуют у берегов. Об этом сообщает Bloomberg.
Со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения танкеров сообщается, что пока неизвестно, что останавливает танкеры, но к этому могут иметь отношение и санкции G7.
С середины прошлого месяца против восьми танкеров, которые нарушали ценовой потолок, установленный для российской нефти, шесть находятся в собственности "Совкомфлота". Несмотря на то, что они зарегистрированы на другие компании.
После заявления США 16 ноября один из попавших под санкции кораблей, NS Century, который прежде регулярно перевозил нефть в порт Вадинар, все же через два дня остановился у побережья Шри-Ланки. Он и до сих пор там дрейфует. В последнюю неделю так же судьба постигла два танкера "Совкомфлота".
"Какова бы ни была причина задержек, это не помешало всей нефти Sokol направиться к Индии. Другой танкер, принадлежащий SovComflot, завершил отгрузку 19 декабря и отправляется в Вадинар, куда он должен прибыть 5 января", — говорится в публикации.
Напомним, что нефть дорожает из-за падения экспорта РФ и опасений относительно ситуации в Красном море.
Также сообщалось, что Россия впервые направила в Китай танкеры через Арктику.