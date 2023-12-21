"Есть сигналы относительно их замедления": Зеленский анонсировал "помощь" ВПК РФ (видео)

Руководитель государства призвал украинцев сосредоточиться и не забывать, что в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях решается судьба Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть позитивные сигналы по замедлению работы военно-промышленного комплекса России. В Telegram он сообщил подробности.

Руководитель государства получил отдельный доклад Главного управления разведки Минобороны. Политик узнал информацию о планах российских оккупантов и работе российской "оборонки".

"Есть сигналы по их замедлению. Будем их замедлению еще помогать", — заявил Зеленский.

Президент призвал украинцев в предрождественское время, быть сосредоточенными. Он отметил, что стоит работать, а отдых оставить на потом.

Зеленский добавил, что в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях решается судьба нашего государства. В прифронтовых областях украинские воины и в дальнейшем выполняют задачи по противодействию российским захватчикам.

"Ради того, чтобы Украина могла достичь и достигала своих целей. Я благодарю всех, кто живет именно так, кто бьется и работает ради Украины", — отметил руководитель государства.

Взрывы в РФ и атаки дронами

В России в Соликамске на территории завода "Урал" 31 октября прогремел взрыв. В результате этого был разрушен цех, где производили взрывчатку и оборудование.

В центре столицы РФ 7 декабря горел "Электрозавод". Как сообщили российские СМИ, поджоги и взрывы происходят в разных регионах России.

БПЛА атаковали два нефтегазовых предприятия непосредственно на территории РФ. По словам журналистов издания ASTRA, заводы были атакованы якобы дронами ВСУ в Тверской и Калужской областях России. Один дрон упал в резервуар для хранения горючего, второй — рядом с газовой трубой.

Вечером 27 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали Рязанскую область РФ. Жители Рязани слышали два взрыва, однако Минобороны РФ заявили об уничтожении одного дрона. По информации российских журналистов, противовоздушная оборона якобы работала в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, в Кабмине прокомментировали анонсированное Зеленским производство 1 млн дронов. Кроме FPV-дронов, специалисты способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км), а также более 1000 БПЛА с дальностью за 1000 км.