Обломки попали в жилой дом, начался пожар: Россия атаковала Киев дронами-камикадзе (фото)

В КГВА сообщили, что обломки сбитых дронов попали в многоэтажку в Соломенском районе. Также предварительно зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах.

Вечером 21 декабря российские войска атаковали Украину дронами камикадзе. В 23:06 воздушную тревогу объявили в Киеве. Уже через пол часа в Киевской городской военной администрации заявили, что в столице работают силы ПВО.

Уже в 23:47 в КГВА сообщили, что в результате работы ПВО по враждебным целям в Соломенском районе обломки попали в жилой дом.

"На верхних этажах наблюдается открытое пламя, на месте работает подразделение ГСЧС", — сказано в сообщении.

Это же подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего. Также он написал в Telegram, что есть сообщения о попадании обломков в частный дом в Дарницком районе, а также повреждении дома в Голосеевском районе столицы.

Позже в КГВА сообщили, что обломки сбитых дронов попали в многоэтажку в Соломенском районе с последующим возгоранием на верхних этажах. Также предварительно зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах.

Кроме того, были также опубликованы кадры с места события.

Отметим, что воздушная тревога продолжается также и в других областях.

Напомним, что в Воздушных силах сообщили, что ВС РФ запустили по Украине с начала войны 7 400 ракет. По словам спикера Юрия Игната, в статистику включены абсолютно все вражеские объекты, которые летали в украинском небе. Из них удалось перехватить 1 600.