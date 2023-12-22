ВС РФ пытаются захватить Степовое и отрезать ВСУ от Авдеевки, — командир батальона (карта)

По словам военнослужащего Игоря Губаренко, если оккупанты зайдут на Авдеевский коксохимический завод — они полностью будут контролировать все подходы к Авдеевке.

На северном фланге Авдеевского направления продолжаются бои вдоль железной дороги. Оккупанты не оставляют надежд захватить Степовое. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко.

Российская армия периодически заходит в Степовое, однако отходит и готовится к следующим наступлениям. По словам военного, армия РФ безуспешно пытается зайти на Авдеевский коксохимический завод.

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Впрочем, если оккупантам это удастся, то они смогут продвигаться дальше пехотой и контролировать все подходы к Авдеевке.

"Коксохим — это "Азовсталь" в меньших масштабах", — сказал Игорь Губаренко.

Он рассказал, что российские военные работают по заводу артиллерией и авиацией. Также оккупанты пытались заехать техникой. Несмотря на это, все их попытки были тщетными.

Бои за Авдеевку

По словам начальника Авдеевской городской администрации Виталия Барабаша, оккупанты изменили тактику на Авдеевском направлении. В частности, они сконцентрировали свое внимание на отдельных направлениях. Российская армия пытается прорвать оборону с помощью большого количества живой силы и техники.

При этом потери оккупантов на этом направлении чрезвычайно велики. Украинские военные рассказывают, что оккупанты буквально ходят по трупам своих собратьев. Силы обороны сдерживают вражеские штурмы с помощью беспилотников.

Эксперты объясняют, что такие активные наступательные действия враг осуществляет для того, чтобы получить результаты к президентским выборам в РФ. В частности, если они смогут окружить город, то российская пропаганда сможет говорить об успехах в "СВО".

Напомним, еще в начале декабря российские медиа сообщали, что в России родственники оккупантов обратились к Владимиру Путину из-за ситуации на Авдеевском направлении. Они жаловались на большие потери и то, что в окопы отправляют даже раненых военных.