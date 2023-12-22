Добрался за 200 км от фронта: неизвестный БПЛА заметили в Ростовской области, — СМИ (видео)

Дрон неизвестного происхождения свободно долетел до населенного пункта под Ростовом-на-Дону, где расположена военная часть и старый аэродром.

Жители Ростовской области РФ заметили неизвестный беспилотник, который беспрепятственно летал над южным пригородом Ростова-на-Дону. При этом российские силы ПВО никак не отреагировали на устройство, которое могло преодолеть 200 км и оккупированные части Донбасса. О чрезвычайном происшествии в одном из российских регионов рассказали в местном Telegram-канале "Новости Ростова".

Сообщение о беспилотнике появилось в сети в 9:30 22 декабря. Россияне сфотографировали устройство и записали на видео, как оно летит. На видео слышно легкое гудение, но не слышно ни одного взрыва, который бы свидетельствовал о работе ПВО.

Указывают также местность, где заметили БПЛА неизвестного происхождения — это городок Батайск, расположенный в нескольких километрах к югу от окраин Ростова-на-Дону.

Отметим, губернатор Ростовской области РФ пока никак не прокомментировал инцидент в Батайске. Минобороны России также ничего не писало о появлении беспилотника за 200 км от линии фронта: последнее сообщение — об участии костромских десантников в боях под Бахмутом.

В сети можно отыскать информацию о военных объектах, которые могла бы "заинтересовать" неизвестный БПЛА, который долетел до Батайска. В частности, там расположена воинская часть 20728, которая занимается "обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях" и имеет адрес г. Батайск, микрорайон Авиагородок, д. 38А.

Какая воинская часть расположена в Батайске в Ростовской области РФ Фото: Скриншот

Также есть данные о Батайском аэродроме на юго-восточной окраине населенного пункта. Фотографии на Google maps свидетельствуют, что этот объект выглядит руинами — есть фото 2017 и 2023 гг.

Руины в Батайске, бывший аэродром (2023) Башня на аэродроме в Батайске (2017) Батайский аэродром на карте

Расстояние от Батайска до подконтрольных Украине территорий, например, до Курахово — около 200 км.

Расстояние от Батайска в РФ до Курахово в Украине Фото: DeepState

Война РФ — детали

Отметим, осенью и зимой 2023 года участились атаки неизвестных дронов на некоторые области ВС РФ и на оккупированный Крым. Например, 19 декабря стало известно о беспилотниках, которые заметили в Брянском районе Брянской области — в 100 км от украинской границы. В тот же день в ГУР Минобороны заявили, что действительно провели спецоперацию с использованием летательных аппаратов.

Кроме того, 5 декабря было шумно в Крыму. Местные власти уверяли, что полуостров атаковали более 30 дронов. Все дроны якобы сбили силы ПВО. При этом украинские Силы обороны утверждали, что были попадания по месту дислокации вертолетов.

Напоминаем, в ночь на 22 декабря ВС РФ ударили по Украине 28 дронами-камикадзе Shahed-136. Силы ПВО сбили большинство российских аппаратов. При этом часть обломков упала на жилой дома в Киеве. Согласно информации СМИ, полностью выгорела квартира известного телеведущего.