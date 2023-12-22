"Давят на трех направлениях": какая оперативная обстановка под Авдеевкой, — Барабаш

По словам начальника ГВА, противник сменил тактику и теперь точечно оказывает давления на трех участках фронта, направляя туда большое количество пехоты и техники.

Ситуация под Авдеевкой Донецкой области остается сложной — противник выбрал три приоритетных направления, где концентрирует силы и оказывает наибольшее давление. Об оперативной обстановке на горячем участке фронта рассказал 22 декабря в эфире телемарафона глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

По словам чиновника, враг продолжает обстреливать позиции Сил обороны под Авдеевкой, а также наносит удары и по городским объектам. Всего за прошедшие сутки громада пережила 42 массированных артобстрела и авиаудара, в результате чего пострадали два человека.

Барабаш отметил, что российские войска сменили тактику и теперь точечно оказывают давление на отдельных участках фронта, чтобы в итоге реализовать поставленную Москвой задачу по захвату города.

"Враг сейчас пытается сейчас точечно пробить. Взяли они для себя приоритеты, условно говоря, три направления, и туда в большинстве своем направляют и технику, и большое количество пехоты. Действительно, сложно. Действительно, очень горячо", — сказал руководитель администрации.

Вместе с тем украинские защитники продолжают удерживать позиции, несмотря на всю сложность ситуации. Поэтому Барабаш призвал не разгонять панические настроения, а вместо этого оказывать помощь бойцам ВСУ.

"Конечно, очень непросто. Но не надо разгонять предательских настроений. Ребята держатся, надо им помогать и благодарить за то, что они делают", — подчеркнул начальник ГВА.

Напомним, командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко 21 декабря рассказал, что на северном фланге Авдеевского направления продолжаются бои вдоль железной дороги. Российские войска не оставляют надежд захватить Степовое.