Ночная атака Shahed на Киев: СМИ показали дом, в который попали обломки БПЛА (фото)

Ночью Россия запустила 28 "Шахедов". Обломки одного из них упали на верхние этажи жилого дома в Соломенском районе, разрушив стены квартир.

Ночью на 22 декабря ВС РФ атаковали Киев дронами Shahed. Обломки одного из них упали на многоэтажку в Соломенском районе. Журналисты "РБК-Украина" побывали на месте.

В квартирах на верхних этажах поврежденного дома не только выбиты окна, но и разбиты стены.

"На кадрах ниже — технический этаж. Как можно увидеть из фотографий, стены вокруг фактически разрушены до основания", — отметили в СМИ.

Фото: "РБК-Украина" Фото: "РБК-Украина" Фото: "РБК-Украина" Фото: "РБК-Украина" Фото: "РБК-Украина" Фото: "РБК-Украина" Фото: "РБК-Украина"

Также на месте попадания обломков побывала корреспондентка "Радио Свобода".

По ее словам, дом окружила полиция. Правоохранители просят всех покинуть придомовую территорию из-за риска падения обломков со здания.

Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода

Ночная атака на Киев: что известно

В 23:06 21 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Вскоре в городе начали работать системы ПВО. Уже в 23:47 в КГВА подтвердили, что обломки "Шахеда" попали в жилой дом. Там начался пожар. Также падение обломков зафиксировали в Голосеевском и Дарницком районах.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе разрушены опорные стены между 24, 25 и 26 этажами. Пожар ликвидировали.

Предварительно было известно о двух пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, одного из них госпитализировали. В Дарницком и Голосеевском районе обошлось без пострадавших.

Оказалось, что в результате падения обломков была повреждена квартира украинского журналиста и ведущего телемарафона Андрея Ковальского. Он заявил, что "все целы — и это хорошо".

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью сбили 24 дрона типа Shahed-136. В целом Россия запустила 28 БПЛА, за которыми охотились в шести областях.