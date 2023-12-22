Достанет до Крынок: "Атеш" обнаружили дивизион САУ "Гвоздика" на железной дороге в Крыму (фото)

Российским артсистемам нужно преодолеть около 300 км, чтобы добраться до левобережного плацдарма ВСУ на Херсонщине. Партизаны заверили, что продолжат следить за эшелонами ВС РФ.

ВС РФ перегрузили дивизион самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика" на железнодорожной станции в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Пушки могут направляться на левобережье Херсонщины, где их используют против плацдарма ВСУ под Крынками. О переброске российского оружия рассказали партизаны из группы "Атеш" в Telegram-канале.

Партизаны сфотографировали перегрузку полтора десятка САУ — их заметили на железнодорожных путях на станции Евпатории. На фотографиях, которые смог получить агент сил сопротивления, видны очертания артиллерийских установок, которые стоят неподалеку от пути.

САУ "Гвоздика", обнаруженные партизанами "Атеш" Фото: Telegram/Атеш

В заметке указывают, что дивизион самоходных орудий могут перебросить под Крынки на Херсонщину, где ВС РФ пытаются выбить бойцов ВСУ с левобережного плацдарма.

Установка "Гвоздика" на станции в Евпатории Фото: Telegram/Атеш САУ Гвоздика возле железнодорожного пути в Евпатории Фото: Telegram/Атеш

Партизаны уверяют, что и дальше будут следить за передвижением российских эшелонов. Также указали точные координаты точки, где видели САУ — 45.214129, 33.368068. Оттуда нужно преодолеть почти 100 км по железной дороге до Джанкоя, а затем около 200 км — по дорогам к укреплениям россиян на Херсонщине.

Станция в Евпатории, где заметили САУ "Гвоздика" Фото: Telegram/Атеш Расстояние от Евпатории до левого берега Днепра Фото: Google Maps

Отметим, "Гвоздика" — самоходная артиллерийская установка, которая имеет экипаж из четырех человек и способна двигаться со скоростью около 26-60 км/ч. В зависимости от вида снаряда, САУ способна стрелять на расстояние от 2 км (кумулятивный снаряд) до 22 км (активно-реактивный осколочно-фугасный снаряд). Средняя эффективная дальность — около 15 км.

Чтобы САУ "Гвоздика" могла достать до позиций Сил обороны на плацдарме, ее могут разместить, например, возле Новой Маячки, свидетельствует онлайн-карта боевых действий DeepState.

Линия фронта на левобережье Херсонщины по состоянию на 22 декабря 2023 года Фото: DeepState

Бои под Крынками — детали

Отметим, аналитики Института изучения войны рассказали о ситуации на левобережном плацдарме ВСУ под Крынками, который образовался осенью 2023 года. В отчете указано, что в течение последних суток враг 30 раз атаковали позиции Сил обороны, но не достиг успеха. При этом подразделения ВС РФ активно используют ударные дроны, чтобы вредить украинским воинам.

Тем временем бойцы ВСУ в свою очередь активно уничтожают беспилотниками российскую технику. В одном из опубликованных видео показали попадание по установке ТОС-1А "Солнцепек", которая угрожала Крынкам. Впрочем, глава отряда аэроразведки Робер Бровди с позывным "Мадяр" отметил, что Силы обороны имеют меньше БПЛА, чем противник: по его словам, их меньше в 5-10 раз.

Напоминаем, в ночь на 22 декабря ВС РФ запустили по Украине 28 дронов-камикадзе. В результате попадания обломков загорелась квартира на верхнем этаже в Киеве. Кроме того, глава Николаевской ОГА сообщил о повреждении объекта инфраструктуры.