Мобилизация украинцев за рубежом: законопроект появится уже в январе, — нардеп (видео)

Если документ примут, то повестки будут получать даже те мужчины, которые выехали с Родины, рассказал представитель оборонного комитета.

В Украине разрабатывают законопроект, принятие которого позволит призывать на военную службу украинцев, которые находятся за рубежом. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

Он отметил, что проект закона будет представлен уже в январе, а именно в первые дни заседания парламента. Документ разрабатывают не только нардепы, но и Минобороны Украины и команда Генштаба.

Предполагается, что военнообязанные украинцы, которые выехали за границу, будут проходить идентификацию. После ее успешного прохождения мужчины, которые подлежат мобилизации, могут получать повестки.

По словам Вадима Ивченко, украинцы сами будут решать, возвращаться ли им обратно в Украину и идти на военную службу. Однако если они захотят остаться за границей, то это будет нарушением закона.

Мобилизация мужчин за рубежом

21 декабря немецкое издание Welt опубликовало интервью с главой Минобороны Рустемом Умеровым, где он якобы говорит, что министерство планирует мобилизовать украинцев призывного возраста, которые живут в Германии.

Однако вскоре начальник управления прессы министерства Илларион Павлюк отметил, что журналисты издания "сместили акцент". Он сказал, что Рустем Умеровым заявлял о необходимости донести гражданам, которые выехали из Украины, важность присоединения к армии.

Между тем народный депутат и заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о новом законопроекте о мобилизации, учитывая правки главнокомандующего Валерия Залужного. Им предлагается внести ряд изменений, в том числе и относительно призывного возраста. В сообщении отмечается, что воинский учет за рубежом будет определять Кабмин.

На информацию о мобилизации за рубежом уже отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк поддержал позицию министра обороны Рустема Умерова относительно призыва на службу мужчин, которые находятся за рубежом.