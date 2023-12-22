Была долгая "охота": Данилов раскрыл новые детали уничтожения Су-34 ВС РФ

По словам секретаря СНБО, эти самолеты противника постоянно мешали украинским защитникам и предоставляли для них большую опасность. Операция принесла перфектный результат.

Украинским защитникам удалось ликвидировать сразу три российских самолета Су-34 и боевые возможности противника уменьшились. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" поделился некоторыми подробностями этой операции.

По его словам, охота за истребителями-бомбардировщиками противника шла очень давно, ведь они создавали значительные проблемы для Сил обороны и мешали выполнять важные задачи.

"Мы сразу получили отчет (об уничтожении самолетов РФ силами украинской ПВО — ред.), понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними продолжалась долгий промежуток времени. Потому что эти самолеты мешали и делали опасность для наших воинов, и я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат", — говорит Алексей Данилов.

Уничтожение трех Су-34: что известно

22 декабря на Южном направлении удалось ликвидировать сразу три российских самолета, о чем сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

Один из бывших военных летчиков РФ заявил, что российские войска действительно понесли потери, но изначально он говорил лишь об одном ликвидированном самолете Су-34. По его версии это отработал ЗРК Patriot.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не остался в стороне и также прокомментировал успешную операцию. По его словам, все было блестяще спланировано, а стоимость одного российского истребителя не менее 50 миллионов долларов.

"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству… На этот раз сразу три самолета — на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, также сообщалось, что не всем пилотам удалось выжить в результате уничтожения трех российских Су-34. Российские провоенные блогеры сообщили, что с места падения самолетов эвакуировали тела пилотов.