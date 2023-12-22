"Промывают мозги": РФ вывозит украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву, — ЦНС

В подполье отмечают, что враг систематически проводит политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаясь уничтожить "целое поколение украинцев".

Россияне сейчас массово вывозят украинских детей в Москву на пропагандистскую выставку "Россия", где их убеждают, что Украины не существует, ведь она якобы является частью РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает политику промывки мозгов украинским детям с целью изменения их самоидентификации", — отмечают в ЦНС.

Как отмечают в пресс-службе, недавно президент России Владимир Путин в очередной раз публично отрицал существование украинского народа. В ЦНС добавляют, что Российская Федерация систематически проводит политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаясь уничтожить "целое поколение украинцев".

"В рамках этой политики россияне сейчас массово вывозят украинских детей в Москву на пропагандистскую выставку "Россия". На ней детей убеждают, что Украины не существует, а их родной край — это часть РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что на оккупированных территориях Донецкой области возникла критическая ситуация с поставками тепла и электроэнергии.

Ранее 21 декабря в ЦНС сообщали, что на Донбассе дефицит рабочей силы из-за российской мобилизации. По данным подполья, на одном из предприятий дефицит водителей составляет 60%, поэтому оккупационные администрации начали просить Кремль о помощи.

20 декабря сообщалось, что РФ уничтожает угольную промышленность в Донецкой области и должна шахтерам не менее 200 миллионов рублей. Координаторы подполья заявили, что только за 2023 год из шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10 процентов от их общего количества.