"Законные цели": РФ угрожает ударить по авиабазам НАТО из-за поставки F-16 Украине, — СМИ

По словам главы российской делегации в ОБСЕ Константина Гаврилова, аэродромная структура Киева якобы разрушена, поэтому истребители могут взлетать из Европы.

Российская Федерация угрожает бомбить авиабазы НАТО, если оттуда в Украину направятся истребители F-16. Об этом сообщает издание The EurAsion Times.

Авторы материала отмечают, что угроза со стороны Москвы является одной из самых важных проблем, по которой боевая авиация Запада еще не пересекла украинскую границу. В Кремле регулярно заявляли о том, что при таком сценарии под ударом могут оказаться не только украинские территории, но и страны Альянса, где и расположены истребители, так как превратятся якобы в "законные цели".

"Она (Россия, — ред.) говорила о том, что шансы американских боевых самолетов на выживание перед российскими средствами ПВО и истребителями в целом невелики. Если Россия нанесет ответные удары по странам НАТО, то согласно уставу Альянса он обязан ответить на них", — говорится в сообщении.

Свои предупреждения также озвучивал глава российской делегации в ОБСЕ Константин Гаврилов в комментарии российскому медиа ТАСС.

"Уже слышны комментарии, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии", — говорится в сообщении.

Соответственно, Москва это хочет рассматривать как участие третьих стран в конфликте и готова принимать "ответные меры".

Представитель МИД РФ Мария Захарова также неоднократно говорила про "законность" атаки на авиабазы НАТО.

В материале добавили, что сценарий прямого столкновения Альянса и России становится все более реальным, если учитывать стратегический характер и наступательную возможность этого вооружения.

"Другое дело, что F-16 не станут переломным моментом в Украине и будут легко уязвимы для современных российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа С-400 и российских истребителей, включая Су-35 и Су-30СМ", — продолжили журналисты.

Россия, пишут авторы материала, давно утверждает, что Европа и США якобы давно активные участники войны в Украине и "пересекают красные линии". Если нападение на авиабазы НАТО все же произойдет, тогда может быть применена статья 5, которая обязывает все страны поспешить на помощь государству, по территории которого и был нанесен удар, ведь нападение на одну страну приравнивается нападению на весь блок.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что Нидерланды готовят первую партию из 18 истребителей F-16 для Украины, о чем заявил президент Владимир Зеленский. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте добавил, что предоставление авиации является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Киева.